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Крутицкое подворье: фотогалерея

National Geographic Россия
17 июня 2021
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Фото: Валерий Мороз
Недалеко от станции метро «Пролетарская» в Москве расположен исторический памятник, основанный еще в XIII веке, – Крутицкое подворье.

Возвышенности на левом берегу реки Москвы назывались когда-то Крутицами, отсюда и пошло название подворья. Его история началась в 1272 году, когда был возведен храм святых Апостолов Петра и Павла и при нем монастырь. Расцвет подворья пришелся на XVII век. В это время здесь был высажен один из первых в Москве декоративных садов, где были установлены так называемые «водометы» (фонтаны). Во второй половине 17-го столетия подворье было местом духовного просвещения, здесь переводились книги Священного Писания с греческого на русский язык.

Известно, что с 1834 по 1835 годы Набережные палаты подворья служили местом заключения Александра Герцена.

В XX веке, когда в храмах были прекращены богослужения церковная утварь была разграблена, изображения на стенах со временем замазаны, надгробия в Храме Воскресения частично разбиты. Во второй половине 1920-х годов Успенский собор был передан под общежитие Московскому военному округу. В скором времени Воскресенский храм был перестроен под жилой корпус, а на месте древнего кладбища было устроено футбольное поле. В 1953 году после смерти Сталина в Крутицких казематах содержался под стражей входивший в его ближайшее окружение Лаврентий Берия.

Каким сохранилось подворье до наших дней, можно посмотреть в галерее:

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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз
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Фото: Валерий Мороз

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