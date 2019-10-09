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Лучшие фото

Луна в бороде и другие фото недели

09 октября 2019
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Пять лучших кадров на Nat-geo.ru за прошлую неделю. Какой впечатляет больше?
Луна в бороде.
Виталий Горшков Луна в бороде

Подборку открывает фото «Луна в бороде» Виталия Горшкова. Массивный овцебык мастерски снят у реки Прончищева на Восточном Таймыре. Кадр является фаворитом конкурса «Дикая природа России 2019».

Туманный альбион
Екатерина Васягина Туманны Хатемалью

Впечатляет не только север, но и восток России — своей красотой выделился Хатемалью, один из островов Ямского архипелага, величественно возвыщающийся в пелене густого тумана. Фотография также признана фаворитом в конкурсе «Дикая природа России 2019». Автор — Екатерина Васягина.

Цветные берега кипящего озера
Екатерина Васягина Цветные берега Кипящего

За авторством Екатерины есть ещё один фаворит конкурса «ДПР-2019» — на этот раз кадр переполнен насыщенными цветами. На фото представлено озеро Кипящее, находящееся в кальдере вулкана Головнина в Курильском заповеднике.

Одиночество Арктики
Кирилл Уютнов Одиночество Арктики

«Одиночество Арктики» — работа Кирилла Уютнова, снявшего полярного медведя на припае. Фото сделано в ходе проекта «Нарвал. Легенда Арктики», в экспедиции ТрансАрктика-2019. Кадр, фаворит «Дикой природы России 2019», снят у Баренцева моря, на архипелаге Земля Франца-Иосифа, в национальном парке «Русская Арктика».

 

Колония бакланов, вид сверху
Белавин Андрей Колония бакланов

Завершает подборку «Колония бакланов», снятая сверху Андреем Белавиным у дельты Волги в Астраханской области.