Луна в бороде и другие фото недели

Впечатляет не только север, но и восток России — своей красотой выделился Хатемалью, один из островов Ямского архипелага, величественно возвыщающийся в пелене густого тумана. Фотография также признана фаворитом в конкурсе «Дикая природа России 2019». Автор — Екатерина Васягина.