Луна в бороде и другие фото недели

Подборку открывает фото «Луна в бороде» Виталия Горшкова. Массивный овцебык мастерски снят у реки Прончищева на Восточном Таймыре. Кадр является фаворитом конкурса «Дикая природа России 2019».
Впечатляет не только север, но и восток России — своей красотой выделился Хатемалью, один из островов Ямского архипелага, величественно возвыщающийся в пелене густого тумана. Фотография также признана фаворитом в конкурсе «Дикая природа России 2019». Автор — Екатерина Васягина.
«Одиночество Арктики» — работа Кирилла Уютнова, снявшего полярного медведя на припае. Фото сделано в ходе проекта «Нарвал. Легенда Арктики», в экспедиции ТрансАрктика-2019. Кадр, фаворит «Дикой природы России 2019», снят у Баренцева моря, на архипелаге Земля Франца-Иосифа, в национальном парке «Русская Арктика».
Завершает подборку «Колония бакланов», снятая сверху Андреем Белавиным у дельты Волги в Астраханской области.