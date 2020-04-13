«На розовой планете» и другие фото недели

Владимир Куцый сделал аэрофотографию плавучих вьетнамских тазиков-лодок «тхунг чай» (thúng chài) — в дословном переводе «корзина-рыбалка». Эти лодки используют в основном рыбаки, но в качестве развлечения плаванье на «тхунг чай» стало популярным и у приезжих.