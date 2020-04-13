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Лучшие фото

«На розовой планете» и другие фото недели

13 апреля 2020
На Розовой планете
«На розовой планете»
Фото: Q-lieb-in
Редакция NG отобрала шесть ярчайших снимков минувшей недели. Какой вам больше нравится?

Еженедельную фотоподборку открывает Q-lieb-in, запечатлевший красоты Лемурийского озера Херсонской области, Украина.

Изоляция 2020.
Ксения Шабанова «Изоляция 2020»

Ксения Шабанова поймала блики окон на земле и попросила случайных прохожих поучаствовать в собственной фотоэкспозиции: порой кадр можно сотворить самостоятельно, достаточно лишь найти идею.

Пылающая луна...
Александр Кукринов «Пылающая луна»

Александр Кукринов запечатлел горящие поля и «кровавое» суперлуние 7 апреля 2020 года в Смоленской области.

Скажите ААААА!
Дмитрий Кох «Скажите а-а-а!..»

Дмитрий Кох поразил волшебным подводным кадром из ЮАР — капский морской котик в окрестностях Кейптауна, по всей видимости, решил полакомиться камерой!

Тазики-лодки «тхунг чай»
Владимир Куцый «Тхунг чай»

Владимир Куцый сделал аэрофотографию плавучих вьетнамских тазиков-лодок «тхунг чай» (thúng chài) — в дословном переводе «корзина-рыбалка». Эти лодки используют в основном рыбаки, но в качестве развлечения плаванье на «тхунг чай» стало популярным и у приезжих.

Созерцание
Татьяна Барибан «Созерцание»

Завершает подборку Татьяна Барибан и старая мудрая макака с её кадра, встречающая первые лучи солнца, которые поднимаются над вулканом Батур, Бали (Индонезия).

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