«На розовой планете» и другие фото недели
Еженедельную фотоподборку открывает Q-lieb-in, запечатлевший красоты Лемурийского озера Херсонской области, Украина.
Ксения Шабанова поймала блики окон на земле и попросила случайных прохожих поучаствовать в собственной фотоэкспозиции: порой кадр можно сотворить самостоятельно, достаточно лишь найти идею.
Александр Кукринов запечатлел горящие поля и «кровавое» суперлуние 7 апреля 2020 года в Смоленской области.
Дмитрий Кох поразил волшебным подводным кадром из ЮАР — капский морской котик в окрестностях Кейптауна, по всей видимости, решил полакомиться камерой!
Владимир Куцый сделал аэрофотографию плавучих вьетнамских тазиков-лодок «тхунг чай» (thúng chài) — в дословном переводе «корзина-рыбалка». Эти лодки используют в основном рыбаки, но в качестве развлечения плаванье на «тхунг чай» стало популярным и у приезжих.
Завершает подборку Татьяна Барибан и старая мудрая макака с её кадра, встречающая первые лучи солнца, которые поднимаются над вулканом Батур, Бали (Индонезия).