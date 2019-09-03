Названы победители ежегодного фотоконкурса Nikon 2019

Фотограф «National Geographic Россия» и амбассадор Nikon Сергей Горшков о фотографии Сергея Ковяка: «Съемка птиц пользуется огромной популярностью, поскольку это очень красивые создания, которые встречаются практически везде. Автор сумел передать ту легкость и неповторимость момента, динамику и настоящий танец прекрасных птиц на фоне красоты зимней природы. Сергей продемонстрировал блестящее владение камерой и показал зрителям законченную историю, настоящий фоторассказ, достойный наивысшей оценки».

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