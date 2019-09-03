Названы победители ежегодного фотоконкурса Nikon 2019

Победителей в номинации «Гран-при» оказалось двое. Первой стала Наталия Андрианова из Москвы. Она представила фотографию, которая продемонстрировала необычный взгляд на привычные вещи. Монохромный снимок был сделан на камеру Nikon D7100.
Амбассадор Nikon и один из лучших фотографов хостинга Nat-geo.ru Даниил Коржонов о работе Наталии Андриановой: «История фотографии началась именно с черно-белых снимков. Магия монохрома позволяет акцентировать внимание на геометрии и текстуре. При этом создать запоминающийся образ в монохромной технике намного сложнее. Здесь должен быть совершенно особый световой рисунок, чтобы изображение приобрело большую глубину и объем. Наталье мастерски удалось сделать черно-белую фотографию по-настоящему гипнотической и донести до зрителя необыкновенный художественный замысел».
Вторым победителем стал Сергей Ковяк из Тулы с работой «Провинциальный балет».
Фотограф «National Geographic Россия» и амбассадор Nikon Сергей Горшков о фотографии Сергея Ковяка: «Съемка птиц пользуется огромной популярностью, поскольку это очень красивые создания, которые встречаются практически везде. Автор сумел передать ту легкость и неповторимость момента, динамику и настоящий танец прекрасных птиц на фоне красоты зимней природы. Сергей продемонстрировал блестящее владение камерой и показал зрителям законченную историю, настоящий фоторассказ, достойный наивысшей оценки».
Посмотреть победителей в остальных номинациях можно на сайте конкурса.