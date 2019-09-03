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Лучшие фото

Названы победители ежегодного фотоконкурса Nikon 2019

03 сентября 2019
В этом году за призовые места в 10 номинациях поборолись 4359 российских фотографов – профессионалов и любителей. В период со 2 апреля по 30 июля они прислали на конкурс 27 679 работ.

Победителей в номинации «Гран-при» оказалось двое. Первой стала Наталия Андрианова из Москвы. Она представила фотографию, которая продемонстрировала необычный взгляд на привычные вещи. Монохромный снимок был сделан на камеру Nikon D7100.

Наталия Андрианова Гран-При фотоконкурса Nikon 2019
Наталия Андрианова Победитель номинации «Гран-при» на фотоконкурсе Nikon 2019

Амбассадор Nikon и один из лучших фотографов хостинга Nat-geo.ru Даниил Коржонов о работе Наталии Андриановой: «История фотографии началась именно с черно-белых снимков. Магия монохрома позволяет акцентировать внимание на геометрии и текстуре. При этом создать запоминающийся образ в монохромной технике намного сложнее. Здесь должен быть совершенно особый световой рисунок, чтобы изображение приобрело большую глубину и объем. Наталье мастерски удалось сделать черно-белую фотографию по-настоящему гипнотической и донести до зрителя необыкновенный художественный замысел».

Вторым победителем стал Сергей Ковяк из Тулы с работой «Провинциальный балет».

Сергей Ковяк_Гран-При фотоконкурса Nikon 2019
Сергей Ковяк Победитель номинации «Гран-при» на фотоконкурсе Nikon 2019

Фотограф «National Geographic Россия» и амбассадор Nikon Сергей Горшков о фотографии Сергея Ковяка: «Съемка птиц пользуется огромной популярностью, поскольку это очень красивые создания, которые встречаются практически везде. Автор сумел передать ту легкость и неповторимость момента, динамику и настоящий танец прекрасных птиц на фоне красоты зимней природы. Сергей продемонстрировал блестящее владение камерой и показал зрителям законченную историю, настоящий фоторассказ, достойный наивысшей оценки».

Посмотреть победителей в остальных номинациях можно на сайте конкурса.

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