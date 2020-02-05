«Нога каменного великана» и другие фото недели

Завершает подборку Денис Ульянкин, сфотографировавший стратовулкан Тата-Сабая (Боливия). В момент съёмки фотограф находился в Кольчане, чилийском посёлке в двух километрах от границы. Красивейший пейзаж, невероятные краски неба и мусор, оставленный человеком и раздуваемый ветром по всей округе.