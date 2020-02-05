«Нога каменного великана» и другие фото недели
Подборку открывает аэрофотография Александра Кукринова «Нога каменного великана». На снимке запечатлены отдыхающие морские львы на мысе Кекурный (Чукотка). Каменный выступ, на котором расположились животные, сверху напоминает ступню доброго каменного великана, приютившего этих золотокожих красавцев.
Далее следует кадр Василия Прудникова «Бегущий по лезвиям». На летнем фото одинокий жук ползет по пластинкам мухомора красного (Amanita muscaria), вблизи напоминающего нечто неоновое и футуристичное.
Следом расположился снимок «Под надежной защитой», сделанный с борта вертолета Андреем Паршиным. На кадре запечатлены нарвалы, плывущие близ северной части архипелага Земля Франца-Иосифа.
Владимир Омелин запечатлел Волгу с высоты птичьего полета — замерзающая река выглядит совершенно фантастически!
Завершает подборку Денис Ульянкин, сфотографировавший стратовулкан Тата-Сабая (Боливия). В момент съёмки фотограф находился в Кольчане, чилийском посёлке в двух километрах от границы. Красивейший пейзаж, невероятные краски неба и мусор, оставленный человеком и раздуваемый ветром по всей округе.