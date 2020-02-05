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Лучшие фото

«Нога каменного великана» и другие фото недели

05 февраля 2020
Нога каменного великана...
«Нога каменного великана»
Фото: Александр Кукринов
Редакция Nat-Geo.ru отобрала пятерку ярчайших фотографий минувшей недели. Какая по душе вам?

Подборку открывает аэрофотография Александра Кукринова «Нога каменного великана». На снимке запечатлены отдыхающие морские львы на мысе Кекурный (Чукотка). Каменный выступ, на котором расположились животные, сверху напоминает ступню доброго каменного великана, приютившего этих золотокожих красавцев.

Бегущий по лезвиям
Василий Прудников «Бегущий по лезвиям»

Далее следует кадр Василия Прудникова «Бегущий по лезвиям». На летнем фото одинокий жук ползет по пластинкам мухомора красного (Amanita muscaria), вблизи напоминающего нечто неоновое и футуристичное.

Под надежной защитой!
Андрей Паршин «Под надежной защитой»

Следом расположился снимок «Под надежной защитой», сделанный с борта вертолета Андреем Паршиным. На кадре запечатлены нарвалы, плывущие близ северной части архипелага Земля Франца-Иосифа.

Замерзающая Волга
Владимир Омелин Замерзающая Волга

Владимир Омелин запечатлел Волгу с высоты птичьего полета — замерзающая река выглядит совершенно фантастически!

Тата-Сабая
Денис Ульянкин вулкан Тата-Сабая

Завершает подборку Денис Ульянкин, сфотографировавший стратовулкан Тата-Сабая (Боливия). В момент съёмки фотограф находился в Кольчане, чилийском посёлке в двух километрах от границы. Красивейший пейзаж, невероятные краски неба и мусор, оставленный человеком и раздуваемый ветром по всей округе.