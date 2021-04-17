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Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo

Анастасия Баринова
17 апреля 2021
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Рассказываем о российских фотографах, которые стали победителями и призерами конкурса. Среди них – два фотографа, публиковавшиеся на National Geographic Россия.

Престижный фотоконкурс прошел уже в 64-й раз. Отбор победителей и призеров проходил среди 4315 фотографов из 130 стран, которые прислали 74 470 снимков. Работы рассматривались восьми категориях.

Первое место в номинации «Проблемы современности» получил документальный фотограф Алексей Васильев с его фотопроектом «Сахавуд». Он показал самобытную киноиндустрию Республики Саха-Якутия – «Якутский Голливуд».

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Алексей Васильев «Сахавуд»

Здесь люди привыкли к экстремальным погодным условиям: зимой температура может опускаться до -50°C. Киноискусство для них стало способом демонстрации и сохранения культуры, традиций и историй. С 1990-х годов в год снимается от семи до десяти художественных фильмов; жанры варьируются от романтических комедий и криминальных фильмов – до экранизаций сказок и местных легенд.

На страницах National Geographic Россия Алексей Васильев публиковал фоторепортаж «Юность Севера» о жизни детей в Якутии.

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Первое место в категории «Одиночные портреты» получила фотография «Переход: Игнат» Олега Пономарева. Это часть его большого фотопроекта о жизни трансгендерных мужчин и женщин в России. 

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Олег Пономарев «Переход: Игнат»

На страницах National Geographic Россия можно познакомиться с рассказом Олега Пономарева о сельской школе на границе республики Марий Эл и Татарстана.

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В номинации «Главные новости» победителем стал фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников. Его серия «Потерянный рай», посвященная конфликту в Нагорном Карабахе, была сделана осенью 2020 года. Жюри не осталось равнодушным к историям людей, в чью жизнь ворвалась война.

Работа Алисы Мартыновой «Нигде поблизости» заняла второе место в категории «Портреты – фотоистории». Россиянка сейчас живет в Италии. Цикл из десяти снимков – это настоящая история, которая начинается с капель дождя, символизирующих штормы, которым противостоят мигранты по пути в эту страну.

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Алиса Мартынова «Нигде поблизости»

Среди победителей – еще один российский фотограф, Татьяна Никитина. Снимок «В полете» (категория «Одиночные портреты») удостоен третьего места. Герои фотографии – десятилетняя Ксения, имеющая расстройство аутического спектра, и ее отец, который учит ее запускать игрушечный самолет.

С полным списком победителей можно познакомиться на сайте конкурса World Press Photo. 

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