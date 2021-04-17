Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo

Здесь люди привыкли к экстремальным погодным условиям: зимой температура может опускаться до -50°C. Киноискусство для них стало способом демонстрации и сохранения культуры, традиций и историй. С 1990-х годов в год снимается от семи до десяти художественных фильмов; жанры варьируются от романтических комедий и криминальных фильмов – до экранизаций сказок и местных легенд.

На страницах National Geographic Россия Алексей Васильев публиковал фоторепортаж «Юность Севера» о жизни детей в Якутии.