Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo

Престижный фотоконкурс прошел уже в 64-й раз. Отбор победителей и призеров проходил среди 4315 фотографов из 130 стран, которые прислали 74 470 снимков. Работы рассматривались восьми категориях.
Первое место в номинации «Проблемы современности» получил документальный фотограф Алексей Васильев с его фотопроектом «Сахавуд». Он показал самобытную киноиндустрию Республики Саха-Якутия – «Якутский Голливуд».
Здесь люди привыкли к экстремальным погодным условиям: зимой температура может опускаться до -50°C. Киноискусство для них стало способом демонстрации и сохранения культуры, традиций и историй. С 1990-х годов в год снимается от семи до десяти художественных фильмов; жанры варьируются от романтических комедий и криминальных фильмов – до экранизаций сказок и местных легенд.
На страницах National Geographic Россия Алексей Васильев публиковал фоторепортаж «Юность Севера» о жизни детей в Якутии.
Первое место в категории «Одиночные портреты» получила фотография «Переход: Игнат» Олега Пономарева. Это часть его большого фотопроекта о жизни трансгендерных мужчин и женщин в России.
На страницах National Geographic Россия можно познакомиться с рассказом Олега Пономарева о сельской школе на границе республики Марий Эл и Татарстана.
В номинации «Главные новости» победителем стал фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников. Его серия «Потерянный рай», посвященная конфликту в Нагорном Карабахе, была сделана осенью 2020 года. Жюри не осталось равнодушным к историям людей, в чью жизнь ворвалась война.
Среди победителей – еще один российский фотограф, Татьяна Никитина. Снимок «В полете» (категория «Одиночные портреты») удостоен третьего места. Герои фотографии – десятилетняя Ксения, имеющая расстройство аутического спектра, и ее отец, который учит ее запускать игрушечный самолет.
С полным списком победителей можно познакомиться на сайте конкурса World Press Photo.