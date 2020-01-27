«Плывущий верблюд» и другие фото недели
Подборку открывает кадр Игоря Подгорного, снявшего с воздуха один из 108 островов озера Кончезеро (Карелия). По словам фотографа, закованному во льду острову Педри больше подошло бы название «Плывущий верблюд».
Ульянкин Денис сфотографировал одно из самых известных деревьев в мире, растущее в Новой Зеландии. Дерево растет буквально на озере Уанака (Оанака) — корни растения уходят под воду. Чтобы запечатлеть дерево на фоне прекрасных гор и зеркальной водной глади, к озеру нередко выстраивается очередь из фотографов.
Варвара Дронова сняла невероятный прыжок каракала, дав фотографии рабочее название «логотип Nike». Ранним утром молодая каракалиха с радостью разминается, в преддверии жаркого дня.
Кадр Дениса Будькова сделан на Камчатке — обетованном крае для многих фотографов-анималистов. Местный лис увлеченно идет по следу зайца, не реагиригуя на осторожного фотографа.
Завершает подоборку Варвара Дронова, запечатлевшая поджарого гепарда из Намибии — большая кошка мирно встречает рассвет.