«Плывущий верблюд» и другие фото недели

Ульянкин Денис сфотографировал одно из самых известных деревьев в мире, растущее в Новой Зеландии. Дерево растет буквально на озере Уанака (Оанака) — корни растения уходят под воду. Чтобы запечатлеть дерево на фоне прекрасных гор и зеркальной водной глади, к озеру нередко выстраивается очередь из фотографов.