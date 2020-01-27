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Лучшие фото

«Плывущий верблюд» и другие фото недели

27 января 2020
Плывущий верблюд
«Плывущий верблюд»
Фото: Игорь Подгорный
Редакция Nat-Geo.ru отобрала пятерку самых запоминающихся кадров минувшей недели. Какой вам по душе?

Подборку открывает кадр Игоря Подгорного, снявшего с воздуха один из 108 островов озера Кончезеро (Карелия). По словам фотографа, закованному во льду острову Педри больше подошло бы название «Плывущий верблюд».

Ульянкин Денис
Ульянкин Денис Дерево озера Уанака

Ульянкин Денис сфотографировал одно из самых известных деревьев в мире, растущее в Новой Зеландии. Дерево растет буквально на озере Уанака (Оанака) — корни растения уходят под воду. Чтобы запечатлеть дерево на фоне прекрасных гор и зеркальной водной глади, к озеру нередко выстраивается очередь из фотографов.

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Варвара Дронова «Just do it»

Варвара Дронова сняла невероятный прыжок каракала, дав фотографии рабочее название «логотип Nike». Ранним утром молодая каракалиха с радостью разминается, в преддверии жаркого дня.

Денис Будьков
Денис Будьков «Идущий по следу»

Кадр Дениса Будькова сделан на Камчатке — обетованном крае для многих фотографов-анималистов. Местный лис увлеченно идет по следу зайца, не реагиригуя на осторожного фотографа.

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Варвара Дронова «Золотые россыпи»

Завершает подоборку Варвара Дронова, запечатлевшая поджарого гепарда из Намибии — большая кошка мирно встречает рассвет.