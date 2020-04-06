«Рыбак» и другие фото недели
Открывает нашу фотоподборку кадр Владимира Куцего — фотограф запечатлел теплое утро и рыбака, занятого своим ремеслом в окрестностях города Мандалай (Мьянма).
Волшебные мартышковые попали в кадр Natalia. Гормональное пятно на груди является отличительной чертой гелад. Их родина — районы Эфиопского нагорья, где они живут в группах из нескольких сотен особей.
Фотограф-анималист Олег Богданов сделал очередной восхитительный кадр — на сей раз в его объектив попал розовый пеликан, ловящий пастью рыбу.
Anton Panchenkov сделал фотографию уличного художника, работающий около граффити с изображением Шекспира в районе театра Глоуб. Именно в этом театре великий драматург ставил свои пьесы. Кадр стал одним из фаворитов нашего фотоконкурса «Настоящая Британия» — взгляните на другие работы или загрызите свою — конкурс продлится до 12 апреля 2020 года!
Александр Романовский сфотографировал дорогу, ведущую из Бериса в Чабахар. Мистический кадр с одиноким автомобилем сделан в провинции Систан и Белуджистан, Иран.
Антон Янковой запечатлел водопад Непала, расположенный в долине реки Маршьянди, район Аннапурны. Кадр стал фаворитом фотоконкурса «Живая вода» — там уже более 2145 прекрасных работ! Поучаствовать в конкурсе можно до 17 апреля.
Завершает еженедельную фотоподборку Андрей Белавин, снявший одинокий домик на озере Баскунчак, Астраханская область.