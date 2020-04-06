«Рыбак» и другие фото недели

Anton Panchenkov сделал фотографию уличного художника, работающий около граффити с изображением Шекспира в районе театра Глоуб. Именно в этом театре великий драматург ставил свои пьесы. Кадр стал одним из фаворитов нашего фотоконкурса «Настоящая Британия» — взгляните на другие работы или загрызите свою — конкурс продлится до 12 апреля 2020 года!