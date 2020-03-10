«Ржавый вулкан» и другие фото недели
Открывает нашу подборку Михаил Щеглов, запечатлевший «ржавые» вулканические кратеры среди лавовых полей в долине Ландманналейгар (Исландия). Нечто красно-оранжевое на поверхности кратеров, разумеется, не следы вулканической активности, а вулканическая порода, окислившаяся от взаимодействуя с водой и кислородом — риолит.
Станислав Акимкин сделал кадр для любителей различных геометрических форм в фотографии. На снимке — величественная австрийская плотина близ Капруна.
Вновь кадр Михаила Щеглова — на сей раз фотограф поймал миг за несколько секунд до града на мысе Дирхолаэй (Исландия).
Екатерина Назарова опубликовала для фотоконкурса «Живая вода» кадр с реки Ангара (Иркутск).
Завершает еженедельную фотоподборку кадр с курильского острова Итуруп, на котором расположился величественный (и действующий) вулкан Атсонупури, окутанный теплым солнечным светом. Автор фото — Андрей Грачев.