Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Лучшие фото

«Ржавый вулкан» и другие фото недели

10 марта 2020
Вулканы Исландии
«Ржавые вулканы»
Фото: Михаил Щеглов
Редакция Nat-Geo.ru собрала топ-5 ярчайших снимков, загруженных пользователями на прошлой неделе на наш фотохостинг. Наслаждайтесь, переходите в профиль фотографов и делитесь с другими их творениями!

Открывает нашу подборку Михаил Щеглов, запечатлевший «ржавые» вулканические кратеры среди лавовых полей в долине Ландманналейгар (Исландия). Нечто красно-оранжевое на поверхности кратеров, разумеется, не следы вулканической активности, а вулканическая порода, окислившаяся от взаимодействуя с водой и кислородом — риолит.

Бетон и вода. Геометрия
Станислав Акимкин «Стена»

Станислав Акимкин сделал кадр для любителей различных геометрических форм в фотографии. На снимке — величественная австрийская плотина близ Капруна.

Предгрозовое
Михаил Щеглов «Перед грозой»

Вновь кадр Михаила Щеглова — на сей раз фотограф поймал миг за несколько секунд до града на мысе Дирхолаэй (Исландия).

В тумане
Екатерина Назарова «В тумане»

Екатерина Назарова опубликовала для фотоконкурса «Живая вода» кадр с реки Ангара (Иркутск).

Итуруп. Вулкан Атсонупури.
Андрей Грачев «Атсонупури»

Завершает еженедельную фотоподборку кадр с курильского острова Итуруп, на котором расположился величественный (и действующий) вулкан Атсонупури, окутанный теплым солнечным светом. Автор фото — Андрей Грачев.