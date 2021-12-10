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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Лучшие фото

7 незабываемых фотографий недели

National Geographic Россия
10 декабря 2021
Алое море
Алое море.
Фото: Anastasia Fink | фотохостинг nat-geo.ru
Что нового и интересного на фотохостинге «National Geographic Россия»? Вот выбор нашего фоторедактора Светланы Навроцкой.
стена
Алексей Зозуля | фотохостинг nat-geo.ru Стена.

Рассказывает автор фото:

«Шестиполосый каранкс достигает 120 сантиметров в длину и веса в 18 килограммов. Известен он тем, что образует косяки, состоящие из более чем тысячи особей, медленно перемещающихся вокруг рифов, в которых рыбы обитают в течение дня. Ночью стаи распадаются и начинается охота, где каждый сам за себя. Во время нереста можно наблюдать, как рыбины образуют пары и, ускоряясь, отрываются от основного скопления, покидают стаю, мгновенно меняя цвет на темно-серый. Впечатляющее зрелище и необычные ощущения, когда ты оказываешься окружен, как стеной, сотнями рыбин, с любопытством косящимися на тебя большими глазами и двигающимися синхронно, как один большой организм». 

Эта и еще 48 подводных фотографий — на странице Александра Зозули у нас на фотохостинге.

Зимний суслик.
Максим Логунов | фотохостинг nat-geo.ru Зимний суслик

«Зимой суслики закапываются глубоко в норки, где у них подготовлена „кровать“ из травы и пуха, и впадают в глубокую спячку. Пищу при этом они не употребляют, температура тела опускается до 1-2 градусов, а сердце бьется не чаще 5 раз в минуту! Этот суслик еще не успел залечь на зимовку и пытается найти корешки растений под глубоким снегом», — так описывает эту сцену автор фотографии Максим Логунов. Фотограф из Благовещенска — один из постоянных авторов нашего фотохостинга: здесь у него более сотни замечательных портретов зверей и птиц.

Первый снег
Галина Царькова | фотохостинг nat-geo.ru Первый снег.

Галина с нами уже полтора года и за это время загрузила на хостинг более 40 фотографий — в основном это пейзажи и такие вот медитативные макро.

Птичьи нежности
Григорий Гелюта | фотохостинг nat-geo.ru Птичьи нежности.

Слово автору: 

«В холодную погоду японские белоглазки часто прижимаются друг к другу тесно-тесно, а порой и вовсе греют клюв в пушистом оперении партнера. Эта привычка белоглазок вошла в японском языке в поговорку „жаться как белоглазки“ (мэдзиро-оси) – это примерно эквивалентно нашему „набиться как сельди в бочке“».

Григорий живет в Японии и фотографирует местных птиц – как рядом с домом в префектуре Канагава, так и на значительном расстоянии, совмещая фотоохоту с путешествиями по стране.

Хибинские отражения
Максим Калашников | фотохостинг nat-geo.ru Хибинские отражения.

Этот и другие пейзажи Максима Калашникова прописаны здесь.

Лис из Дагестана
Влад Соколовский | фотохостинг nat-geo.ru Лис из Дагестана.

Хитрый и сосредоточенный зверь попал в объектив Влада Соколовского в окрестностях села Хунзах. Фотографы очень любят приезжать сюда, чтобы запечатлеть эффектный водопад Тобот — а вот лису сфотографировать удается не всякому! Спасибо Владу и всем нашим фотографам, за то, что ежедневно радуете посетителей нашего сайта классными работами.

Заходите к нам на фотохостинг, любуйтесь кадрами наших авторов и загружайте свои снимки. Не забывайте сопровождать их краткими описаниями, так нам проще будет включать их в разнообразные подборки на сайте.

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