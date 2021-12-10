7 незабываемых фотографий недели
Рассказывает автор фото:
«Шестиполосый каранкс достигает 120 сантиметров в длину и веса в 18 килограммов. Известен он тем, что образует косяки, состоящие из более чем тысячи особей, медленно перемещающихся вокруг рифов, в которых рыбы обитают в течение дня. Ночью стаи распадаются и начинается охота, где каждый сам за себя. Во время нереста можно наблюдать, как рыбины образуют пары и, ускоряясь, отрываются от основного скопления, покидают стаю, мгновенно меняя цвет на темно-серый. Впечатляющее зрелище и необычные ощущения, когда ты оказываешься окружен, как стеной, сотнями рыбин, с любопытством косящимися на тебя большими глазами и двигающимися синхронно, как один большой организм».
Эта и еще 48 подводных фотографий — на странице Александра Зозули у нас на фотохостинге.
«Зимой суслики закапываются глубоко в норки, где у них подготовлена „кровать“ из травы и пуха, и впадают в глубокую спячку. Пищу при этом они не употребляют, температура тела опускается до 1-2 градусов, а сердце бьется не чаще 5 раз в минуту! Этот суслик еще не успел залечь на зимовку и пытается найти корешки растений под глубоким снегом», — так описывает эту сцену автор фотографии Максим Логунов. Фотограф из Благовещенска — один из постоянных авторов нашего фотохостинга: здесь у него более сотни замечательных портретов зверей и птиц.
Галина с нами уже полтора года и за это время загрузила на хостинг более 40 фотографий — в основном это пейзажи и такие вот медитативные макро.
Слово автору:
«В холодную погоду японские белоглазки часто прижимаются друг к другу тесно-тесно, а порой и вовсе греют клюв в пушистом оперении партнера. Эта привычка белоглазок вошла в японском языке в поговорку „жаться как белоглазки“ (мэдзиро-оси) – это примерно эквивалентно нашему „набиться как сельди в бочке“».
Григорий живет в Японии и фотографирует местных птиц – как рядом с домом в префектуре Канагава, так и на значительном расстоянии, совмещая фотоохоту с путешествиями по стране.
Этот и другие пейзажи Максима Калашникова прописаны здесь.
Хитрый и сосредоточенный зверь попал в объектив Влада Соколовского в окрестностях села Хунзах. Фотографы очень любят приезжать сюда, чтобы запечатлеть эффектный водопад Тобот — а вот лису сфотографировать удается не всякому! Спасибо Владу и всем нашим фотографам, за то, что ежедневно радуете посетителей нашего сайта классными работами.
Заходите к нам на фотохостинг, любуйтесь кадрами наших авторов и загружайте свои снимки. Не забывайте сопровождать их краткими описаниями, так нам проще будет включать их в разнообразные подборки на сайте.