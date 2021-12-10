7 незабываемых фотографий недели

Рассказывает автор фото:

«Шестиполосый каранкс достигает 120 сантиметров в длину и веса в 18 килограммов. Известен он тем, что образует косяки, состоящие из более чем тысячи особей, медленно перемещающихся вокруг рифов, в которых рыбы обитают в течение дня. Ночью стаи распадаются и начинается охота, где каждый сам за себя. Во время нереста можно наблюдать, как рыбины образуют пары и, ускоряясь, отрываются от основного скопления, покидают стаю, мгновенно меняя цвет на темно-серый. Впечатляющее зрелище и необычные ощущения, когда ты оказываешься окружен, как стеной, сотнями рыбин, с любопытством косящимися на тебя большими глазами и двигающимися синхронно, как один большой организм».

Эта и еще 48 подводных фотографий — на странице Александра Зозули у нас на фотохостинге.