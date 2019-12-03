Семейство манулов и другие фото недели
Подборку открывает милый кадр семейства манулов: самки и пары котят, держащихся близ мамы. Снимок сделан Еленой Машковой в монгольской степи. Кадр со спокойными манулятами можно даже счесть немного редким: ранее пара озорных детёнышей, под неустанным присмотром матери (и наблюдением фотографа), без устали кувыркалась и играла, образовав небольшой шерстяной клубок с торчащими лапами, ушами и хвостами.
Наталья Шульгина запечатлела на своей фотографии морозную хватку зимы, сковавшую льдом водную гладь и покрывшую редкие деревья инеем.
Фотография Егора Никифорова примечательна и своим названием: по задумке, «чужие» — это жители дикой природы, всё реже и реже встречающиеся обитателям городских джунглей, видимо, окованных бетоном и стеклом как снаружи, так и внутри. Однако даже в этом мире должно быть место для природы: так, например, на кадре виден прекрасный представитель гребневиков — Mnemiopsis leidyi, рассекающий воды Чёрного моря на фоне высотных домов Новороссийска.
Далее следует кадр из города Орск, снятый Павлом Сагайдаком. Одинокий трамвай, следующий по своему маршруту, рассекает снежную пелену, явно стремящуюся не только затмить небесные светила, но и заслонить от путников свет фонарей.
Завершает подборку кадр куда менее «холодный» — как по отсутствию метели, так и по атмосфере: снимок сделан Егором Никифоровым, буквально лицом к лицу (или к морде) встретившимся с лисом близ вулкана Толбачик (Камчатка). Находясь на расстоянии пары метров, дикий зверь вскоре привык к фотографу и позволил себе расслабиться на солнышке и спокойно подремать, окунувшись в блаженную негу.