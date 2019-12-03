Семейство манулов и другие фото недели

Фотография Егора Никифорова примечательна и своим названием: по задумке, «чужие» — это жители дикой природы, всё реже и реже встречающиеся обитателям городских джунглей, видимо, окованных бетоном и стеклом как снаружи, так и внутри. Однако даже в этом мире должно быть место для природы: так, например, на кадре виден прекрасный представитель гребневиков — Mnemiopsis leidyi, рассекающий воды Чёрного моря на фоне высотных домов Новороссийска.