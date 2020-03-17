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Лучшие фото

«Спрут» и другие фото недели

17 марта 2020
Спрут
«Спрут»
Фото: Сергей Разумов
Редакция Nat-Geo.ru собрала для вас топ-5 ярчайших фотографий прошлой недели, загруженных пользователями на наш фотохостинг. Какая вам больше нравится?

Подборку открывает кадр Сергея Разумова: это бухта Отрада, расположенная в заливе Восток близ Находки. Каменные «корни» скалы погрузились в воду, чем напомнили автору щупальца огромного осьминога!

Млечный путь льда Байкала
Anna «Млечный Путь во льду Байкала»

Anna сфотографировала лёд Байкала, в котором будто поместилась вся наша галактика — Млечный Путь! Волшебный кадр также стал одним из фаворитов конкурса «Живая вода».

Золотой Сельяландфосс.
Александр Кукринов «Золотой Сельяландфосс»

Александр Кукринов запечатлел исландские красоты: этот кадр был сделан «изнутри» водопада Сельяландфосс, расположенного в регионе Сюдюрланд. Для создания столь красочной фотографии автор объединил 11 вертикальных снимков в панораму. Снимок также является фаворитом конкурса «Живая вода».

Наледь
Людмила Денисенко «Наледь»

Людмила Денисенко сняла льды на ручье Наледный — притоке реки Харчан. Кадр сделан в Томпонском районе Республики Саха (Якутия).

Сила воды...
Александр Кукринов «Сила воды»

Завершает подборку вновь кадр Александра Кукринова из красочной Исландии. На сей раз объектом съемки стал Деттифосс — самый мощный водопад в Европе. Снимок — один из фаворитов конкурса «Живая вода».