«Спрут» и другие фото недели
Подборку открывает кадр Сергея Разумова: это бухта Отрада, расположенная в заливе Восток близ Находки. Каменные «корни» скалы погрузились в воду, чем напомнили автору щупальца огромного осьминога!
Anna сфотографировала лёд Байкала, в котором будто поместилась вся наша галактика — Млечный Путь! Волшебный кадр также стал одним из фаворитов конкурса «Живая вода».
Александр Кукринов запечатлел исландские красоты: этот кадр был сделан «изнутри» водопада Сельяландфосс, расположенного в регионе Сюдюрланд. Для создания столь красочной фотографии автор объединил 11 вертикальных снимков в панораму. Снимок также является фаворитом конкурса «Живая вода».
Людмила Денисенко сняла льды на ручье Наледный — притоке реки Харчан. Кадр сделан в Томпонском районе Республики Саха (Якутия).
Завершает подборку вновь кадр Александра Кукринова из красочной Исландии. На сей раз объектом съемки стал Деттифосс — самый мощный водопад в Европе. Снимок — один из фаворитов конкурса «Живая вода».