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Лучшие фото

«Святилище Мят-Сели» и другие фото недели

25 февраля 2020
Ингушетия. Гора Столовая(3003) Храм-святилище Мят-Сели.
«Святилище Мят-Сели»
Фото: Наргиза Кахарова
Редакция Nat-Geo.ru собрала пятерку ярчайших кадров, загруженных пользователями сайта на прошлой неделе. Какой вам нравится больше всего?

Подборку открывает Наргиза Кахарова, запечатлевшая храм-святилище Мят-Сели в Ингушетии. Древняя постройка расположена на горе Столовая, высота которой составляет 2993,3 м.

Сеньора гордая, Тоскана!
Анатолий Гордиенко «Сеньора гордая, Тоскана!»

Анатолий Гордиенко снял красоты итальянской Тосканы — прекрасный кадр в преддверии скорой весны!

Андрей Грачев
Андрей Грачев «Дерево»

Аэрофотографию Байкала сделал Андрей Грачев, запечатлев своеобразное «дерево» — таким изумительным узором подернулся лед на поверхности озера.

Пастушьи будни.
Головченко Юрий «Пастушьи будни»

Юрий Головченко снял мирно щиплющих травку овец, пасущихся в государственном природном заповеднике Эрзи (Республика Ингушетия).

Итуруп. Кипящее озеро вулкана Баранского.
Андрей Грачев Кипящее озеро вулкана Баранского (Итуруп)

Завершает подборку вновь кадр Андрея Грачева — на сей раз с островов Курильского архипелага. Вулкан Баранского — действующий стратовулкан Итурупа; его высота составляет 1 125 м, а диаметр кратера на вершине — 650 м. На юго-западном склоне, на высоте 700 метров, расположен другой кратер в форме разрушенного амфитеатра, под которым имеются выходы терм и грязевые котлы.