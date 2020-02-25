«Святилище Мят-Сели» и другие фото недели

Завершает подборку вновь кадр Андрея Грачева — на сей раз с островов Курильского архипелага. Вулкан Баранского — действующий стратовулкан Итурупа; его высота составляет 1 125 м, а диаметр кратера на вершине — 650 м. На юго-западном склоне, на высоте 700 метров, расположен другой кратер в форме разрушенного амфитеатра, под которым имеются выходы терм и грязевые котлы.