«Святилище Мят-Сели» и другие фото недели
Подборку открывает Наргиза Кахарова, запечатлевшая храм-святилище Мят-Сели в Ингушетии. Древняя постройка расположена на горе Столовая, высота которой составляет 2993,3 м.
Анатолий Гордиенко снял красоты итальянской Тосканы — прекрасный кадр в преддверии скорой весны!
Аэрофотографию Байкала сделал Андрей Грачев, запечатлев своеобразное «дерево» — таким изумительным узором подернулся лед на поверхности озера.
Юрий Головченко снял мирно щиплющих травку овец, пасущихся в государственном природном заповеднике Эрзи (Республика Ингушетия).
Завершает подборку вновь кадр Андрея Грачева — на сей раз с островов Курильского архипелага. Вулкан Баранского — действующий стратовулкан Итурупа; его высота составляет 1 125 м, а диаметр кратера на вершине — 650 м. На юго-западном склоне, на высоте 700 метров, расположен другой кратер в форме разрушенного амфитеатра, под которым имеются выходы терм и грязевые котлы.