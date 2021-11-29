10 фотографий ночных птиц – и это не только совы!

На фото выше — сова со смешным названием сплюшка. Рассказывает автор снимка Алексей Левашкин: «Сплюшка (Otus scops) — мелкая сова размером со скворца. Охотится на ночных насекомых под полом леса. Даже в холодные ночи умудряется находить бражников. Иногда ловит мелких воробьиных».

Алексей — не просто фотограф: он эколог и орнитолог, большой любитель сов. У себя в Нижегородской области Левашкин устанавливает гнездовые ящики для этих птиц, которые, как известно, сами гнезд не строят, заселяясь либо в дупла, либо в чужие гнезда. А еще он проводит бердвотчерские экскурсии по совиным местам. Сейчас на странице Алексея Левашкина на нашем фотохостинге – 46 фотографий. Угадайте, какие птицы там в большинстве?