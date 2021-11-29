10 фотографий ночных птиц – и это не только совы!
На фото выше — сова со смешным названием сплюшка. Рассказывает автор снимка Алексей Левашкин: «Сплюшка (Otus scops) — мелкая сова размером со скворца. Охотится на ночных насекомых под полом леса. Даже в холодные ночи умудряется находить бражников. Иногда ловит мелких воробьиных».
Алексей — не просто фотограф: он эколог и орнитолог, большой любитель сов. У себя в Нижегородской области Левашкин устанавливает гнездовые ящики для этих птиц, которые, как известно, сами гнезд не строят, заселяясь либо в дупла, либо в чужие гнезда. А еще он проводит бердвотчерские экскурсии по совиным местам. Сейчас на странице Алексея Левашкина на нашем фотохостинге – 46 фотографий. Угадайте, какие птицы там в большинстве?
«Что нужно делать в спальном районе большого города? Спать! Так, вероятно, подумала длиннохвостая неясыть и поудобнее устроилась на ветке под лучами апрельского солнца. И все было прекрасно, пока вокруг не стала собираться армия воинствующих галок. Набравшись храбрости, галки разбудили сову и погнали ее прочь, да так, что спросонья она врезалась в окно близлежащего дома. Сильно врезалась. Галки на этом успокоились и ретировались, а неясыть с подбитым глазом и потрепанными перьями так весь день и проспала на одной ветке», — такой драматической историей поделилась автор фото Елена Луконина. Она тоже живет в Нижнем Новгороде и время от времени ездит по окрестным лесам вместе с автором предыдущего фото. На нашем фотохостинге у Елены — 7 очаровательных птичьих портретов.
Автор этого снимка Василий Вавилов живет и работает в Ульяновске. Фотография — его хобби: в свободное время он снимает пейзажи и птиц. В тот день, гуляя по лесу в Чердаклинском районе Ульяновской области, Василий услышал в соснах писк: это были птенцы ушастой совы.
«Любопытству одного из них не было предела», — вспоминал фотограф. На странице Василия на фотохостинге есть еще совенок, а также пейзажи, портреты других птиц и макрофотографии.
Видели совенка, полюбуйтесь и на взрослую ушастую сову. Правда, красивая птица? «Ушки этой совы – лишь пучки перьев, которые никак не связаны с истинными слуховыми отверстиями», – напоминает нам автор фотографии Владимир, чьи фотографии можно видеть здесь.
Слово автору фото: «Интересная особенность ястребиной совы заключается в том, что охотится она преимущественно в дневное время. Излюбленная тактика охоты — это высматривание добычи с наблюдательного пункта, которым обычно служит обломленная вершинка сухого дерева. Свое название получила за схожий внешний облик с дневными хищниками (мне она напоминает ястреба-перепелятника) — длинный хвост, короткие крылья, стремительный полет и, конечно же, "ястребиная" тельняшка».
Геннадий Колотин — еще один представитель нижегородской плеяды бердвотчеров и фотографов, участник и призер фотоконкурсов – в том числе нашего, «Дикая природа России», а на фотохостинге у него 14 удивительных фотографий птиц.
Кстати, вы уже наверняка обратили внимание: не все фотографии этих птиц сделаны ночью. Ночной образ жизни не предполагает полного отсутствия активности в дневное время. Вопреки стереотипу, совы прекрасно видят и днем. Однако в ходе эволюции они идеально адаптировались для ночной охоты, когда на поверхность выходят грызуны — главная добыча большинства сов. Тут-то на руку хищникам играет и их бесшумный полет, и, действительно, идеальное ночное зрение.
Но что мы все про сов? Вот коростель — птица знаменитая своей скрытностью, крикливым характером и очень быстрым проворным бегом. «Коростель гнездится в высокой траве, рассказывает автор снимка. — Слышишь громкое „крекс-крекс“ прямо под ногами, а самой птицы ни перышка не видать. Голос от тебя отдаляется — ни травинки не шелохнется. Повезет, если на тропинку выскочит, покажет себя. Этот коростель не только не юркнул мгновенно в траву, когда я его увидела, но и крылья расправил. Возможно, сушил перья от росы?».
Фотографии Натальи Приваленко живут здесь — среди них замечены разнообразные птицы, один жираф и несколько замечательных портретов коренных жителей Африки.
Коростель может быть активен и в светлое время суток — с мая по июль самец кричит, призывая самок, с 8 вечера до раннего утра, но в непогоду его бывает слышно и днем. Евгению Сафронову как раз удалось поймать момент, когда птица издает свой пронзительный «крекс-крекс», вытянув шею и подергиваясь (считается, что из-за этого птицу прозвали дергачом). «Дергача легче услышать, чем увидеть, — рассказывает Евгений. — Эта птица прекрасно прячется в высокой траве и отличается тем, что практически не поднимается в воздух. Чтобы сделать фото, мне пришлось просидеть в засаде не один час». Лиричные фотонаблюдения Евгения Софронова за природой Ульяновской области смотрите на нашем фотохостинге.
Очень удачный по технике и сюжету кадр рязанского фотографа Геннадия Шарахутдинова знакомит нас с еще одним ночным хищником, и при этом не совой. Козодой — удивительная птица. Однажды увидев, вы не спутаете его ни одной другой птицей — вот только увидеть козодоя днем почти невозможно. Эта птица — мастер маскировки: можно стоять в метре от него, сидящего вдоль ветки, и не увидеть ничего, кроме ветки. А вот с наступлением темноты козодой выходит на охоту на ночных насекомых.
Слово автору снимка: «В конце августа я обычно выезжаю поснимать козодоев и болотных сов, которые сидят вдоль заброшенной дороги. Сидящих птиц я уже снимал, и в этом сезоне решил снять козодоя в динамике. Несколько дублей прошли неудачно: то птица выскочит из фокуса, то ракурс нехорош. Но в какой-то момент все сложилось, все оказались на своих местах — и козодой, и мотылек, и фотограф». Сидящего козодоя и других птиц ищите на фотографиях Геннадия Шарахутдинова у нас на фотохостинге.
Домовый сыч — одна из самых маленьких сов Европы. Его латинское название — Athene noctua, дословно «ночная Афина». Именно эта птица была символом древнегреческой богини и изображена на монете 480–420 гг. до н. э.
«Этих двух сычей я встретил за час до захода солнца вблизи полей, — рассказывает Петр Катеринич, фотограф из города Сарны Ровенской области. — Они „раскрыли“ фотографа и начали выполнять традиционные маневры — наклоны и выпады в мою сторону. Начинало темнеть и оранжевые, как огоньки, глаза светились между полуразрушенным забором и балками старого дома. Солнце бросило последний луч над полями. Повеяло прохладой. Сычи улетели, но волшебный момент встречи удалось поймать».
Сычи, соловей, кукушка и множество других птиц, в том числе наш старый знакомый козодой — все они собрались на странице Петра на фотохостинге «National Geographic Россия» и ждут, когда вы на них полюбуетесь.
Вы, наверное, ждали филина – так вот же он, бесшумно летит в лучах утреннего солнца искать место для отдыха. Филин обыкновенный – одна из самых крупных сов, уверенно чувствует себя и в глухих лесах, и в пригородах. Фотограф из Ужгорода Оксана Ващук сделала этот снимок в питомнике для птиц Falconeria Locarno в Швейцарии. На нашем фотохостинге надежно хранятся почти 200 незабываемых кадров, сделанных Оксаной в родных Карпатах и в многих других точках на карте мире — от Лофотенов до Камчатки. Заходите, смотрите!