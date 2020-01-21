«Урбанизм» и другие фото недели
Подборку открывает Дима Архипов с кадром «Урбанизм». Фотограф запечатлел мирно пасущееся стадо овец, которые в Нидерландах используются буквально как газонокосилки. Их огораживают на отдельных участках и, по мере поедания травы, передвигают забор.
Алексей Зозуля сделал кадр в морской пучине: на нем девушка-фридайвер в сопровождении пары горбатых китов спустилась в подводное царство.
Снимок Наталии Судец запечатлел милейший момент из мира лошадей Пржевальского — первую и очень дружелюбную встречу жеребят из разных семейных групп.
Алексей Мараховец опубликовал кадр из Узбекистана, сделанный в апреле 2019 года, сопроводив его короткой историей: «Когда-то Муйнак был процветающими портовым городком со своим консервным заводом. Но однажды [Аральское] море ушло за горизонт и уже никогда не появлялось, оставив рыболовецкие шхуны ржаветь на горячем песке. И мальчишкам, играющим на них, уже никогда не стать капитанами».
Завершает подборку кадр Андрея Белавина — аэрофотография из дельты реки Волги (Астраханская область), заросшей лотосами.