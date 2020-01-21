Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №196, январь 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Лучшие фото

«Урбанизм» и другие фото недели

21 января 2020
Дима Архипов
«Урбанизм»
Фото: Дима Архипов
Редакция Nat-Geo.ru составила подборку из пяти наиболее впечатляющих кадров, загруженных на фотохостинг за прошедшую неделю. Какой вам больше по нраву?

Подборку открывает Дима Архипов с кадром «Урбанизм». Фотограф запечатлел мирно пасущееся стадо овец, которые в Нидерландах используются буквально как газонокосилки. Их огораживают на отдельных участках и, по мере поедания травы, передвигают забор.

Алексей Зозуля
Алексей Зозуля Королевство китов

Алексей Зозуля сделал кадр в морской пучине: на нем девушка-фридайвер в сопровождении пары горбатых китов спустилась в подводное царство.

Наталия Судец
Наталия Судец «Давай дружить?»

Снимок Наталии Судец запечатлел милейший момент из мира лошадей Пржевальского — первую и очень дружелюбную встречу жеребят из разных семейных групп.

Алексей Мараховец
Алексей Мараховец «Прятки»

Алексей Мараховец опубликовал кадр из Узбекистана, сделанный в апреле 2019 года, сопроводив его короткой историей: «Когда-то Муйнак был процветающими портовым городком со своим консервным заводом. Но однажды [Аральское] море ушло за горизонт и уже никогда не появлялось, оставив рыболовецкие шхуны ржаветь на горячем песке. И мальчишкам, играющим на них, уже никогда не стать капитанами».

Белавин Андрей
Андрей Белавин «В дебрях лотоса»

Завершает подборку кадр Андрея Белавина — аэрофотография из дельты реки Волги (Астраханская область), заросшей лотосами.

 