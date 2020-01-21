«Урбанизм» и другие фото недели

Алексей Мараховец опубликовал кадр из Узбекистана, сделанный в апреле 2019 года, сопроводив его короткой историей: «Когда-то Муйнак был процветающими портовым городком со своим консервным заводом. Но однажды [Аральское] море ушло за горизонт и уже никогда не появлялось, оставив рыболовецкие шхуны ржаветь на горячем песке. И мальчишкам, играющим на них, уже никогда не стать капитанами».