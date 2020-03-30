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Лучшие фото

Уссурийский тигренок и другие фото недели

30 марта 2020
Уссурийский тигренок
«Уссурийский тигренок»
Фото: Николай Титюк
Редакция Nat-Geo.ru выбрала пятёрку великолепных кадров, опубликованных нашими пользователями на прошлой неделе. Какой вам больше нравится?

Открывает подборку Николай Титюк с фотографией самой северной в мире хищной кошки — а точнее, котенка Амурского тигра (Panthera tigris altaica). В народе животное окрестили по названию тайги — уссурийским или по названию региона — дальневосточным, а иностранцы называют животное сибирским тигром. Он занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.

двое
Алексей Зозуля «Горбачи»

Алексей Зозуля запечатлел пару горбатых китов (Megaptera novaeangliae), закружившуюся в танце любви.

Цветочная полянка
Денис Будьков «Цветочная поляна»

Единственным пейзажем этой еженедельной подборки стал кадр Дениса Будькова: он сделан в то время, когда в горах Камчатки все еще лежит снег, а на открытых участках уже цветет вечнозеленый рододендрон золотистый (Rhododéndron auréum).

Шехонин Алексей Николаевич
Алексей Шехонин «Неясыть и белка»

Алексей Шехонин запечатлел длиннохвостую неясыть (Strix uralensis) с добычей.

Мускусный бык
Надежда «Мускусный бык»

Завершает подборку кадр Надежды — она сняла мускусного быка (Ovibos moschatus), разглядывающего фотографа в снегах тундры.

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