Уссурийский тигренок и другие фото недели
Открывает подборку Николай Титюк с фотографией самой северной в мире хищной кошки — а точнее, котенка Амурского тигра (Panthera tigris altaica). В народе животное окрестили по названию тайги — уссурийским или по названию региона — дальневосточным, а иностранцы называют животное сибирским тигром. Он занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.
Алексей Зозуля запечатлел пару горбатых китов (Megaptera novaeangliae), закружившуюся в танце любви.
Единственным пейзажем этой еженедельной подборки стал кадр Дениса Будькова: он сделан в то время, когда в горах Камчатки все еще лежит снег, а на открытых участках уже цветет вечнозеленый рододендрон золотистый (Rhododéndron auréum).
Алексей Шехонин запечатлел длиннохвостую неясыть (Strix uralensis) с добычей.
Завершает подборку кадр Надежды — она сняла мускусного быка (Ovibos moschatus), разглядывающего фотографа в снегах тундры.