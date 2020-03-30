Уссурийский тигренок и другие фото недели

Открывает подборку Николай Титюк с фотографией самой северной в мире хищной кошки — а точнее, котенка Амурского тигра (Panthera tigris altaica). В народе животное окрестили по названию тайги — уссурийским или по названию региона — дальневосточным, а иностранцы называют животное сибирским тигром. Он занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.