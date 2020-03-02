«Вечер на чёрных дюнах» и другие фото недели

Завершает подборку фотография Светланы Горбатых. Фотограф рассказывает, что установка чума — традиционно женское занятие, а раньше одна хозяйка справлялась с этим за 1 час. Теперь хозяйке помогают и муж, и дети, и даже соседи. Шутка ли: внахлест набросать на шесты, установленные в виде конуса, два полотнища, сшитые из 25-35 оленьих шкур! Затем их нужно тщательно натянуть, обвязать веревками, и поверх накинуть брезент — так для сохранности обычно делают современные ненцы.