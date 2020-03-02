«Вечер на чёрных дюнах» и другие фото недели
Подборку открывают великолепные исландские дюны, запечатленные Михаилом Щегловым. Кадр сделан на мысе Стокснес: песок здесь черный, а над вершинами горного хребта Вестрахорн иногда задерживаются облака — в данном случае, лентикулярное.
Наталия Сытина сняла погоню — вернее, её мгновение — ястреба за добычей. Ястребы не так быстры, как сапсаны, разгоняющиеся до 90 м/с в пикирующем полете — тем не менее, на мышиную долю этот факт вряд ли повлияет.
Андрей Грачев запечатлел озеро Малый Вудъявр (Хибины). Снимок получен неочевидным способом — расстояние от земли всего 30-50 см, однако это съемка с дрона. Всё потому, что фотограф забыл резиновые сапоги: пришлось выкручиваться — нужно ведь и кадр сделать, и ноги не промочить!
Денис Будьков почти традиционно снял медведей Камчатки – вернее, их перепалку. Другие – не менее прекрасные – снимки фотографа доступны в его профиле: там и неуклюжие медвежата, и громадные орлы, и прекрасные лисы.
Завершает подборку фотография Светланы Горбатых. Фотограф рассказывает, что установка чума — традиционно женское занятие, а раньше одна хозяйка справлялась с этим за 1 час. Теперь хозяйке помогают и муж, и дети, и даже соседи. Шутка ли: внахлест набросать на шесты, установленные в виде конуса, два полотнища, сшитые из 25-35 оленьих шкур! Затем их нужно тщательно натянуть, обвязать веревками, и поверх накинуть брезент — так для сохранности обычно делают современные ненцы.
В эти дни мы вместе с Visit Britain запустили небольшую анкету для путешественников – хотим понять, как стать для вас еще интереснее и полезнее. Пройти опрос можно здесь, а когда он завершится, мы разыграем среди респондентов 10 отличных футболок от Visit Britain.