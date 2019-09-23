Вертикали, плавники и другие фото недели

И первый кадр в подборке – стрекоза на фоне ночных городских огней. Этим снимком Алена Шевцова постаралась показать «соприкосновение» миров насекомых и промышленности – в этом году, видимо, из-за погоды в ее городе летает много стрекоз. Они повсюду, и особенно много их в морском порту. Кому-то они мешают, а нам эта ночная гостья определенно радует глаз.
Стрекоза стала героиней и следующего лучшего снимка. Его поймал автор нашего фотохостинга Dar_Veter. «Стоит только присмотреться, и можно увидеть, как необыкновенно геометрично и красиво может быть утро у воды», – пишет он.
А это – снимок прямиком из вод мыса Кекурного на Камчатке. «После одноименного рассказа Артура Конан Дойля, одним из названий медузы цианеи арктической стало «львиная грива». А сивучей также называют северными морскими львами. Вот и получается, что на фотографии встретились лев и его грива. Правда, сивуч вряд ли захочет примерить медузу в качестве головного убора, тем более, что ее уже облюбовало несколько рыб в качестве безопасного жилья», – рассказывает автор фото Андрей Сидоров.
На следующем снимке изображена стая московских крякв, которые стабильно стали оставаться в городе каждую зиму. Птицы обосновались в незамерзшей реке и пользовались большим вниманием посетителей парка. Понаблюдав за тем, как слаженно утки устремляются к кускам пищи, Оксане Быстрицкой пришла идея поснимать их на длинной выдержке, чтобы передать движение птиц и создаваемые им рисунки.
Снято в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН, Москва.
Последняя работа в фотоподборке этой недели – плавники косаток в объективе Михаила Коростелева.