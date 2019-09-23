Вертикали, плавники и другие фото недели

И первый кадр в подборке – стрекоза на фоне ночных городских огней. Этим снимком Алена Шевцова постаралась показать «соприкосновение» миров насекомых и промышленности – в этом году, видимо, из-за погоды в ее городе летает много стрекоз. Они повсюду, и особенно много их в морском порту. Кому-то они мешают, а нам эта ночная гостья определенно радует глаз.