Волшебное зеркало Альп и другие фото недели
Подборку открывает кадр АБ, запечатлевшего озеро в итальянских Альпах. Водная гладь почти без искажений отражает и горную гряду, и плывущие по небу облачка, превратившись в волшебное зеркало Альп.
Андрей Белавин снял закат на озере Баскунчак (Астраханская область). Ряды немного покосившихся и покорёженных стобликов для сбора соли уже облепили белые кристаллы.
Кадр Евгения Табалыкина снят на замерзшем озере Благодатное (Приморский край). Лазурный лед треснул, будто что-то из подводного царства решило его протаранить — однако, ледяная корка не поддалась.
Следующая фотография переносит нас на другое полушарие — прямиком в Южную Америку. Александр Кукринов снял озеро Лагуна-Колорадо с живущими здесь фламинго. Минеральное озеро находится на высоте 4 278 метров над уровнем моря и входит в национальный заповедник Эдуардо-Авароа (Боливия).
Подборку завершает снимок Дениса Будькова: на нем показано вполне мирное сосуществование путешественников и представителя дикой природы — лисы. Кадр сделан в природном парке «Ключевской» (Камчатка).