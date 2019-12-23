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Лучшие фото

Волшебное зеркало Альп и другие фото недели

23 декабря 2019
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Озеро в Альпах
Фото: АБ
Редакция NG отобрала пятерку самых запоминающихся фотографий прошлой недели — и почти все они связаны с озёрами! Какой вам больше по душе?

Подборку открывает кадр АБ, запечатлевшего озеро в итальянских Альпах. Водная гладь почти без искажений отражает и горную гряду, и плывущие по небу облачка, превратившись в волшебное зеркало Альп.

Белавин Андрей
Андрей Белавин Вся соль в закате

Андрей Белавин снял закат на озере Баскунчак (Астраханская область). Ряды немного покосившихся и покорёженных стобликов для сбора соли уже облепили белые кристаллы.

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Евгений Табалыкин Снизу постучали

Кадр Евгения Табалыкина снят на замерзшем озере Благодатное (Приморский край). Лазурный лед треснул, будто что-то из подводного царства решило его протаранить — однако, ледяная корка не поддалась.

Александр Кукринов
Александр Кукринов Сказочная лагуна Colorada

Следующая фотография переносит нас на другое полушарие — прямиком в Южную Америку. Александр Кукринов снял озеро Лагуна-Колорадо с живущими здесь фламинго. Минеральное озеро находится на высоте 4 278 метров над уровнем моря и входит в национальный заповедник Эдуардо-Авароа (Боливия).

Денис Будьков
Денис Будьков Понаехали тут!

Подборку завершает снимок Дениса Будькова: на нем показано вполне мирное сосуществование путешественников и представителя дикой природы — лисы. Кадр сделан в природном парке «Ключевской» (Камчатка).