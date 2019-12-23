Волшебное зеркало Альп и другие фото недели

Следующая фотография переносит нас на другое полушарие — прямиком в Южную Америку. Александр Кукринов снял озеро Лагуна-Колорадо с живущими здесь фламинго. Минеральное озеро находится на высоте 4 278 метров над уровнем моря и входит в национальный заповедник Эдуардо-Авароа (Боливия).