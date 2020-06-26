Хочу загрузить фото на сайт «National Geographic Россия». Что мне нужно знать?

Прочитайте, пожалуйста, перед тем, как загружать свои работы на фотохостинг в целом и конкурсы в частности. И потом не говорите, что мы вас не предупреждали:)

Все пользовательские фотографии, попадающие к нам на сайт, проходят модерацию. К сожалению, фильтр в лице нашего фоторедактора для многих работ оказывается непреодолимым препятствием. Вот самые распространенные причины, почему это происходит.

1. Тематическое соответствие (для конкурсов)

У нас регулярно проходят фотоконкурсы, и у каждого из них есть тема. Если в описании сказано, что мы принимаем на конкурс фото, сделанные в Саксонии, то они должны быть сделаны в Саксонии, а не в Баварии, пусть та и в известном смысле по соседству. Если конкурс называется «О высоком», а в описании сказано, что в нём участвуют фото гор, то мы хотим увидеть горы, а не снимки, сделанные со смотровой площадки Бурдж Халифы, «потому что она ведь высокая». Если идёт конкурс про собак, то главным героем вашего фото должна быть собака. Не вы с собакой, не члены вашей семьи с собакой, не Илон Маск с собакой, а собака. Конечно, это не означает, что наличие всех вышеперечисленных на фото отправит вашу работу в корзину по умолчанию, но шансы у такого снимка будут лишь в том случае, если остальные фигуранты играют исключительно роль второго плана — и эта роль важна для сюжета.

2. Сюжет

Хорошая фотография — это та, которая что-то вам рассказывает и вызывает эмоции. Чем круче/неожиданнее её сюжет, чем чётче видна мысль и идея её автора, тем она ярче. И наоборот: чем банальнее сюжет, чем избитее фигурирующие в нём элементы, тем меньше шансов на успех. Трава у дома, след от самолёта в небе, ползущая по стеклу муха или римский перекрёсток, на котором вы оказались первый раз в жизни и он сразил вас только тем, что он же римский (!!!), а не какой-то там московский — всё это не несет в себе никакой художественной ценности. Просто честно ответьте себе на вопрос: а вы бы поставили такой фотографии лайк, попадись она вам в ленте?

То же самое касается вашего домашнего и в каком-то смысле интимного. Спящий на коврике/кресле/кровати любимый кот, родное дитя с погремушкой или лучший друг, счастливо улыбающийся на фоне Генуэзской крепости (и занимающий 40% фотографии), могут и должны радовать лично вас, но в таком кадре не будет ничего, что вызвало бы соразмерные эмоции у стороннего человека. Давайте оставим такие снимки для домашнего архива.