Хочу загрузить фото на сайт «National Geographic Россия». Что мне нужно знать?

Прочитайте, пожалуйста, перед тем, как загружать свои работы на фотохостинг в целом и конкурсы в частности. И потом не говорите, что мы вас не предупреждали:)
Все пользовательские фотографии, попадающие к нам на сайт, проходят модерацию. К сожалению, фильтр в лице нашего фоторедактора для многих работ оказывается непреодолимым препятствием. Вот самые распространенные причины, почему это происходит.
1. Тематическое соответствие (для конкурсов)
У нас регулярно проходят фотоконкурсы, и у каждого из них есть тема. Если в описании сказано, что мы принимаем на конкурс фото, сделанные в Саксонии, то они должны быть сделаны в Саксонии, а не в Баварии, пусть та и в известном смысле по соседству. Если конкурс называется «О высоком», а в описании сказано, что в нём участвуют фото гор, то мы хотим увидеть горы, а не снимки, сделанные со смотровой площадки Бурдж Халифы, «потому что она ведь высокая». Если идёт конкурс про собак, то главным героем вашего фото должна быть собака. Не вы с собакой, не члены вашей семьи с собакой, не Илон Маск с собакой, а собака. Конечно, это не означает, что наличие всех вышеперечисленных на фото отправит вашу работу в корзину по умолчанию, но шансы у такого снимка будут лишь в том случае, если остальные фигуранты играют исключительно роль второго плана — и эта роль важна для сюжета.
2. Сюжет
Хорошая фотография — это та, которая что-то вам рассказывает и вызывает эмоции. Чем круче/неожиданнее её сюжет, чем чётче видна мысль и идея её автора, тем она ярче. И наоборот: чем банальнее сюжет, чем избитее фигурирующие в нём элементы, тем меньше шансов на успех. Трава у дома, след от самолёта в небе, ползущая по стеклу муха или римский перекрёсток, на котором вы оказались первый раз в жизни и он сразил вас только тем, что он же римский (!!!), а не какой-то там московский — всё это не несет в себе никакой художественной ценности. Просто честно ответьте себе на вопрос: а вы бы поставили такой фотографии лайк, попадись она вам в ленте?
То же самое касается вашего домашнего и в каком-то смысле интимного. Спящий на коврике/кресле/кровати любимый кот, родное дитя с погремушкой или лучший друг, счастливо улыбающийся на фоне Генуэзской крепости (и занимающий 40% фотографии), могут и должны радовать лично вас, но в таком кадре не будет ничего, что вызвало бы соразмерные эмоции у стороннего человека. Давайте оставим такие снимки для домашнего архива.
Если же вы все же решили забить на советы из этого пункта и загрузили фотографию цветущей у подъезда черёмухи, у неё ещё остаётся шанс. Нередко мы готовы смириться с банальностью (или и вовсе отсутствием) сюжета, если в описании содержится хоть сколько-нибудь полезная информация. Что конкретно изображено на фото (не просто «Белый цветок», а майник двулистный), где и когда это снято; история, скрывающаяся за этим кадром – давайте хотя бы текстом раскрасим блеклый кадр.
3. Техническая сторона
Здесь всё очевидно. Солнечные блики и засветы, заваленный горизонт, зерно, расфокус и прочие азбучные ошибки — это сразу мимо. Вы бы такое даже в свой Инстаграм не стали выкладывать, так зачем же присылать на фотоконкурс «National Geographic Россия»?
4. Разное
Пойдём по подпунктам:
4.1. Зачастую половину успеха фотографии делает её название. Примеров тому тьма — хотя бы раз, два, три. Не получается придумать что-то подобное? Ничего страшного, просто пропишите чёткое и понятное название. Так будет проще и нашему фоторедактору, и тем людям, которые, увидев ваше фото на хостинге, сразу сообразят, что они там увидят. А вот названия типа «лол», «!!!» или «Какая красота» — это сразу стоп-сигнал.
4.2 Мы российский сайт, из двух с лишним миллионов человек, заходящих к нам каждый месяц, 98% — русскоязычные, поэтому названия и описания фотографий, а также метки (если вы решили их добавить) должны быть на русском языке.
4.3. Текст, написанный заглавными буквами (будь то название или описание кадра) вызывает у нашего фоторедактора первобытный страх. Ему кажется, что на него КРИЧАТ, и он может с перепугу перепутать кнопки, нажав «Удалить» вместо «Одобрить». Нам же не нужны такие конфузы, верно?
4.4. В конце названия (и любого заголовка в принципе) никогда не ставится точка. Троеточие, конечно, возможно, но в 99% случаев оно не несет в себе никакого смысла и просто придаёт названию совершенно не нужную ему дешёвую высокопарность.
4.5. Никаких коллажей.
4.6. Никаких рамок.
4.7. Никакой даты/времени в углу (и не в углу тоже).
4.8. Аккуратнее с обработкой. Фильтры хороши в меру, но сепия, излишки вылитой на фото краски, перебор с HDR и прочие прелести вгоняют нашего фоторедактора в тоску, а он в тоске опасный, как говаривал Владимир Семёныч в бессмертном «Мишке Шифмане».
4.9. Воровать нехорошо. Это, в общем-то, очевидная истина, но почему-то не все её придерживаются. Фото, которые вы загружаете, должны быть вашими и только вашими. Мы легко это проверим и если обнаружим, что снимок украден из интернета, то сразу его удалим, а воришку забаним.
А вот несколько фотографов, на работы которых можно смело равняться. На самом деле список можно и нужно расширить до сотни имён, что мы чуть позже и сделаем.
Пейзаж: Светлана Казина, Дмитрий Купрацевич, Сергей Луканкин, Даниил Коржонов, Андрей Грачёв, Таня Лещинская, Влад Соколовский, Евгений Самученко (Q-lieb-in), Александр Кукринов, Алексей Самойленко, Антон Янковой, Фёдор Лашков, Андрей Белавин.
Анималистика: Михаил Коростелев, Алексей Зозуля, Олег Богданов, Андрей Гилёв, Дмитрий Кох, Оксана Ващук, Станислав Захаров, Олеся Николаева, Влад Владиленов, Дмитрий Вилюнов.
Астрофотография: Константин, Сергей Кузнецов, Владимир Гущин.
Подводная фотография: Андрей Сидоров (Photofreediver), Егор Никифоров, Алексей Зозуля, Станислав Захаров.
Люди: Любовь Разумовская, Алексей Терентьев, Максим Логунов, Наталья Прохорова.
Макро: Сергей Прокофьев, Полина Серова, Галина Горькавая, Кирилл Кривошеев, Анжелика Тараненко.
Город/репортаж: Дмитрий Зверев, Константин Орлов.
Всего понемногу: Денис Будьков, Арсений Герасименко, Вадим Балакин, Dar_Veter, Максим Логунов, Дмитрий Уткин, Антон Воронин, Владислав Бельченко, Нина Слащилина, Егор Власов, Таня Шарапова, Дмитрий Шатров, Владимир Куцый.
Ждём ваших работ — удачи!