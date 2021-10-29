Как привезти с зимнего Байкала красивые кадры: 8 советов от фотографа

Итак, вы нашли подходящее место. Что дальше? Если вы выбрали небольшой грот, то вам понадобится широкоугольный объектив, иначе вся эта красота просто не уместится в кадре. Фокусные расстояния 14-16 мм будут в самый раз для полного кадра. Если вы используете фотоаппарат с матрицей, имеющей кропфактор, то сделайте поправку на него: для этого поделите ваше фокусное расстояние на кропфактор вашей камеры, чтобы понять какое фокусное расстояние окажется подходящим. Помните, что фокусное расстояние на вашем объективе указанно в эквиваленте для полного кадра, поэтому если у вас, к примеру, любительская зеркальная фотокамера от Nikon, имеющая кропфактор 1,5 то ваши 14 мм будут давать угол, как у 21 мм объектива.

А теперь про настройки. Надеюсь вы знаете, что такое треугольник экспозиции и его составляющие: выдержка, диафрагма и ISO. Ниже я буду использовать эти понятия, чтобы объяснить, как настроить фотоаппарат.

На закате или восходе свет довольно сложный, особенно если в кадре солнце. Поэтому экспонометр вашей камеры может ошибаться, и про режим АВТО рекомендую забыть. Если вы еще не умеете работать с ручным режимом М, то ваш выбор — это режим приоритета диафрагмы. Он обозначается, как A на большинстве камер, а у камер Canon как Av.

Данный режим позволяет самостоятельно выбрать диаметр отверстия диафрагмы, установив соответствующее значение f, ну а выдержку камера подберёт сама, согласно экспозамеру. На выдержку можно не обращать внимания, если вы снимаете со штатива.