Где и как снимать северное сияние? Советы от Виталия Истомина

Вместе с фотографом Виталием Истоминым, одним из главных российских амбассадоров красоты Авроры, мы подготовили несколько советов для тех, кто еще никогда не видел и не снимал полярное сияние, но очень хочет это исправить.
Где в России снимать северное сияние?
Лучше всего — в Мурманской области, так как даже при низком Кр–индексе (это индекс геомагнитной активности), например, «2», его все равно можно поймать. Чем дальше от Мурманской области по широте, тем менее заметным будет сияние. В целом, его еще возможно застать в Архангельской и Ленинградской области — там оно будет похоже на разноцветную дугу над горизонтом.
Когда лучше всего снимать сияние?
Лучшее время для съемки сияния — с восьми часов вечера (в зависимости от солнечной активности). Сезон — строго с сентября по апрель: дальше наступает полярный день и из-за яркого света увидеть сияние просто невозможно.
Какая техника потребуется?
Для съемки сияний подойдет любая камера, которая имеет ручные настройки, и штатив с пусковым пультом. На тот случай, если его нет, можно воспользоваться автотаймером.
А есть какие-то конкретные советы по настройке?
Я бы рекомендовал использовать такие настройки, как iso 1000 f2.8, выдержку от 10 до 20 секунд. Если объектив темный, то открываем диафрагму на максимальное значение. Вообще, по настройкам для камеры выбирайте максимально возможное рабочее iso у фотоаппарата. Например, на моём Nikon d800 я вполне могу работать на iso 2000 без значительных шумов.
Еще один лайфхак: днем настраиваю фотоаппарат на бесконечность и запоминаю это значение. Если не получилось, то беру фонарик и ночью настраиваю по дальним объектам через live view, подсвечивая их.
Какая самая распространенная ошибка при съемке сияния?
Думаю, выдержка более минуты. По этой причине сияние получается «пересвеченное» или на фото видно просто зеленую полосу без красивых лучиков. Рекомендую заранее настроить камеру, чтобы не было потом досадно, что снял полярное сияние, а оно получилось размытым.
К чему вообще готовиться, когда планируешь снять северное сияние?
Когда планируется охота на сияние, то важно, в первую очередь, тепло одеться, иметь запасные аккумуляторы, термос с перекусом и обязательно посмотреть прогноз погоды. В ясную погоду придется набраться терпения: бывает так, что приходится ждать сияние по четыре часа. А порой даже прогноз подводит: например, по графикам все благоприятно, а на деле небо затянутое.
Советую подписаться на группу «Охотники за сиянием» — там ребята совместно собираются на выезды, поэтому можно не только найти компаньонов, но и поточнее узнать обстановку в планируемый период.