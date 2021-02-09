Где и как снимать северное сияние? Советы от Виталия Истомина

Я бы рекомендовал использовать такие настройки, как iso 1000 f2.8, выдержку от 10 до 20 секунд. Если объектив темный, то открываем диафрагму на максимальное значение. Вообще, по настройкам для камеры выбирайте максимально возможное рабочее iso у фотоаппарата. Например, на моём Nikon d800 я вполне могу работать на iso 2000 без значительных шумов.

Еще один лайфхак: днем настраиваю фотоаппарат на бесконечность и запоминаю это значение. Если не получилось, то беру фонарик и ночью настраиваю по дальним объектам через live view, подсвечивая их.