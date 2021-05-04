Новый курс по фотографии от Level One

Образовательная платформа Level One запустила практический курс для любителей фотографии, который научит делать потрясающие снимки независимо от техники и опыта. Этот курс подойдет для тревел-фотографов, решивших сменить громоздкие камеры на смартфон, а также для путешественников-любителей, которые хотят познакомиться с возможностями мобильной фотографии — и привозить красоту и гармонию из разных уголков земного шара.
Путешественника без телефона в руках уже сложно представить. Пейзажи и портреты местных жителей, селфи и предметная съемка, — фотографий из путешествий мы привозим сотни. Фотокурс от Level One увеличит количество удачных снимков в вашей галерее и научит отбирать лучшие кадры, которые понравятся вашим друзьям и вдохновят на новые поездки. А если вам знакома проблема неразобранного годами фотоархива, отбору и хранению снимков будет посвящена отдельная лекция.
Level One — образовательная платформа, которая помогает получать новые навыки в сферах, которые меняют жизнь: разобраться в собственном стиле, понять, как работают наши мозг и тело, стать осознаннее и лучше себя чувствовать. Расширять свой повседневный опыт — замечать архитектуру, понимать искусство, смотреть кино по-новому.
Платформа помогает осваивать новые сферы с помощью увлекательных и коротких форматов: емких видео, тренажеров, практических занятий. Учитесь понемногу каждый день и замечайте, как меняется ваша жизнь.
Фотокурс состоит из 11 вебинаров по 2 часа, которые пользователь сможет посмотреть онлайн или в записи в удобное время. На лекциях будем учиться работать с композицией и светом, настраивать камеру и ловить ракурсы и эмоции, обрабатывать фотографии и тренировать насмотренность.
По пройденным темам студенты выполняют домашние задания с дедлайнами раз в неделю и обратной связью от преподавателя — фотографа и амбассадора бренда FUJIFILM Антона Мартынова.
Закрытый чат с экспертом и единомышленниками заряжает мотивацией, а по результатам выпускной работы ученики получают сертификаты.
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