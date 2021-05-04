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Фотосекреты
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Новый курс по фотографии от Level One

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04 мая 2021
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Level One запустила практический фотокурс для тех, кто хочет делать впечатляющие кадры даже на телефон.

Образовательная платформа Level One запустила практический курс для любителей фотографии, который научит делать потрясающие снимки независимо от техники и опыта. Этот курс подойдет для тревел-фотографов, решивших сменить громоздкие камеры на смартфон, а также для путешественников-любителей, которые хотят познакомиться с возможностями мобильной фотографии — и привозить красоту и гармонию из разных уголков земного шара. 

Путешественника без телефона в руках уже сложно представить. Пейзажи и портреты местных жителей, селфи и предметная съемка, — фотографий из путешествий мы привозим сотни. Фотокурс от Level One увеличит количество удачных снимков в вашей галерее и научит отбирать лучшие кадры, которые понравятся вашим друзьям и вдохновят на новые поездки. А если вам знакома проблема неразобранного годами фотоархива, отбору и хранению снимков будет посвящена отдельная лекция.

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Автор и ведущий курса Антон Мартынов,

фотограф, амбассадор бренда FUJIFILM

«В дорогой камере нет необходимости, вполне можно обойтись смартфоном, недорогой мыльницей или даже спичечным коробком. Важнее то, что вы хотите сказать, и с помощью каких приемов это делаете. Именно этому мы и будем обучаться на курсе: ловить красивый свет; выстраивать композицию. Снимать пейзажи так, чтобы фото получались не хуже реальности. Ловить эмоции и неповторимые моменты. Про технические особенности, отбор фото и упорядочивание фотоархива тоже обязательно поговорим».

Level One — образовательная платформа, которая помогает получать новые навыки в сферах, которые меняют жизнь: разобраться в собственном стиле, понять, как работают наши мозг и тело, стать осознаннее и лучше себя чувствовать. Расширять свой повседневный опыт — замечать архитектуру, понимать искусство, смотреть кино по-новому. 

Платформа помогает осваивать новые сферы с помощью увлекательных и коротких форматов: емких видео, тренажеров, практических занятий. Учитесь понемногу каждый день и замечайте, как меняется ваша жизнь.

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Как устроен фотокурс

Фотокурс состоит из 11 вебинаров по 2 часа, которые пользователь сможет посмотреть онлайн или в записи в удобное время. На лекциях будем учиться работать с композицией и светом, настраивать камеру и ловить ракурсы и эмоции, обрабатывать фотографии и тренировать насмотренность. 

По пройденным темам студенты выполняют домашние задания с дедлайнами раз в неделю и обратной связью от преподавателя — фотографа и амбассадора бренда FUJIFILM Антона Мартынова. 

Закрытый чат с экспертом и единомышленниками заряжает мотивацией, а по результатам выпускной работы ученики получают сертификаты.

Подробности ищите здесь.

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