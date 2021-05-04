Новый курс по фотографии от Level One

Образовательная платформа Level One запустила практический курс для любителей фотографии, который научит делать потрясающие снимки независимо от техники и опыта. Этот курс подойдет для тревел-фотографов, решивших сменить громоздкие камеры на смартфон, а также для путешественников-любителей, которые хотят познакомиться с возможностями мобильной фотографии — и привозить красоту и гармонию из разных уголков земного шара.

Путешественника без телефона в руках уже сложно представить. Пейзажи и портреты местных жителей, селфи и предметная съемка, — фотографий из путешествий мы привозим сотни. Фотокурс от Level One увеличит количество удачных снимков в вашей галерее и научит отбирать лучшие кадры, которые понравятся вашим друзьям и вдохновят на новые поездки. А если вам знакома проблема неразобранного годами фотоархива, отбору и хранению снимков будет посвящена отдельная лекция.