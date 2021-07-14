Особенности ночной пейзажной фотографии: инструкция по применению

Еще лет десять назад фактически не было альтернатив зеркальным камерам при съемке ночного пейзажа. Но технологии не стоят на месте, и сейчас беззеркальные камеры имеют ряд преимуществ.

Во-первых, это точность фокусировки в темных условиях. Во-вторых, большее рабочее ISO (меньше шумов). В-третьих, меньший размер и вес, особенно с учетом сколько приходится ходить по лесам, болотам и горам в поисках ракурса.



Но есть и еще один важный, но не очевидный фактор. Помните, мы говорили о длинных выдержках и неизбежных тепловых шумах? Так вот, очень важно, чтобы камера имела хорошее охлаждение матрицы.



Именно по совокупности всех нюансов я выбрал в качестве рабочего инструмента сначала камеру Fujifilm X-T2, а затем и камеру Fujifilm X-T4, которой пользуюсь по сей день.