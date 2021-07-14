Особенности ночной пейзажной фотографии: инструкция по применению

Ночной пейзаж — один из самых зрелищных видов фотографии. Например, мы часто восхищаемся звездами, но запечатлеть их не всегда получается. Из-за отсутствия достаточного количества света, ночная фотография кроме всего прочего является еще и одной из самых техничных видов пейзажа. Поэтому кроме эстетической составляющей (место, ракурс, вид, композиция, сюжет, идея) очень важную роль играет техническое оснащение фотографа.
С какими проблемами нам приходится сталкиваться ночью?
В первую очередь это, конечно же, отсутствие достаточного количества света. Эта сложность порождает другие: проблема с фокусировкой, оценкой резкости, выбора композиции. Необходимость использовать длинные выдержки приводят к появлению тепловых шумов на фотографии, а высокое ISO – общей «рыхлости» картинки.
Ну а если мы хотим добавить в кадр человека, то столкнемся еще с проблемой его «шевелёнки» в кадре. Попробуйте в полной темноте простоять абсолютно неподвижно хотя бы одну минуту!
Поэтому выбор техники для ночного пейзажа – это очень важная и ответственная задача.
И тут лучше начать с оптики. Ведь именно объектив отвечает за то количества света, которое попадёт на матрицу нашего фотоаппарата. Чем больше света сможет пропустить объектив, тем больше звезд мы сможем запечатлеть и получить меньше шумов на фотографии. Поэтому к объективу выдвигаются три требования: светосила, оптическая схема и широкий угол.
Оптическая схема тоже очень важна, так как часто объективы с вроде бы большой светосилой из за правки дисторсий и особенности боке вместо звезд на углах кадра рисуют «запятые» (или, как их еще называют, «птички», «кома»).
А широкий угол нам нужен именно для пейзажа: чем шире угол, тем больше звёзд будет в кадре, тем длиннее выдержку мы сможем использовать до того момента как звезды из-за своего движения начнут размазываться.
В этом плане очень хорошие результаты показывает используемый мною объектив Fujinon XF8-16mmF2.8 или XF10-24mmF4.
Выбор камеры
Еще лет десять назад фактически не было альтернатив зеркальным камерам при съемке ночного пейзажа. Но технологии не стоят на месте, и сейчас беззеркальные камеры имеют ряд преимуществ.
Во-первых, это точность фокусировки в темных условиях. Во-вторых, большее рабочее ISO (меньше шумов). В-третьих, меньший размер и вес, особенно с учетом сколько приходится ходить по лесам, болотам и горам в поисках ракурса.
Но есть и еще один важный, но не очевидный фактор. Помните, мы говорили о длинных выдержках и неизбежных тепловых шумах? Так вот, очень важно, чтобы камера имела хорошее охлаждение матрицы.
Именно по совокупности всех нюансов я выбрал в качестве рабочего инструмента сначала камеру Fujifilm X-T2, а затем и камеру Fujifilm X-T4, которой пользуюсь по сей день.
Постобработка
Если задача техники состоит в том, чтобы «вытянуть» максимум на физическом уровне, то задача постобработки – расширить полученный результат до возможностей человеческого глаза. И тут нам поможет сложение и наложения отснятых на разных параметрах кадров. К примеру, передний план мы можем снимать на длинной выдержке, прорабатывая каждую деталь, но при этом у нас начнут сдвигаться звезды. Сняв дополнительно звезды на более короткой выдержке и добавив в наш кадр, мы получим и хорошо детализированный и видимый передний план с красивым звездным небом.
Практическая видеолекция о ночном пейзаже от фотографа Константина Шамина
Подведем итоги
Ночной пейзаж – это красиво, не страшно, но очень технично. Не стоит бояться экспериментов. И начать можно с любой доступной техники при наличии светосильного объектива. А если вас увлечёт – то выбирайте технику по действительно важным для ночного пейзажа критериям.
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