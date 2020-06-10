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Фотосекреты

Победители фотопремии Sony World Photography Awards: галерея

National Geographic Россия
10 июня 2020
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Жюри фотоконкурса выбрало лучшие снимки фотографов со всего мира на самые разные темы.

Престижная мировая фотопремия Sony World Photography Awards опубликовала список победителей 2020 года. Ежегодно жюри конкурса оценивает работы фотографов из десятков стран мира.

Премия, созданная Всемирной организацией фотографии и спонсируемая Sony, включает четыре номинации: профессиональный конкурс, открытый, молодежный и студенческий. Во всех четырех номинациях жюри выбрало фотографов года.

Sony World Photography Awards — один из крупнейших и престижных фотоконкурсов в мире, в котором принимают участие фотографы из 203 стран. В этом году на номинацию «Профессионал» было представлено более 135 000 изображений — это самые высокие показатели на сегодняшний день. 

Победитель в номинации «Профессионал»

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Пабло Альбаренга (Pablo Albarenga), Уругвай Seeds of Resistance (Семена сопротивления) — это совокупность работ, сочетающих в себе фотографии пейзажей и территорий, находящихся под угрозой горнодобывающей промышленности и агробизнеса, с портретами активистов, борющихся за их сохранение. Пабло исследует связь между защитниками и территориями — священными для многих землями, где жили многие поколения предков активистов. На фотографиях главные герои фотопроекта сняты сверху, словно они отдают свои жизни за девственные леса и поля.

Вы можете посмотреть на полную серию фоторабот Пабло, которому присудили главный приз фотопремии, здесь.

Победитель в номинации «Открытый конкурс»

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Том Олдем, Великобритания / Sony World Photography Awards 2020 Черно-белый портрет фронтмена Pixies Чарльза Томпсона (он же Black Francis), изначально снятый для журнала MOJO. Том попросил Тома выразить свое разочарование по поводу фотосессий, и Фрэнсис экспрессивно зарылся лицом в собственные ладони. Результатом стала выразительная фотография, которая стала главным изображением для статьи.

Победитель в номинации «Студенческая фотография»

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Иоанна Сакеллараки / Sony World Photography Awards 2020 Девушка посвятила серию работ тому, как изменения климата и вызванная ими потребность в развитии повлияли на жизнь островов. Изолированное положение ставило их в зависимость от ископаемых видов топлива и импорта энергии. Сакеллари отправилась на небольшой греческий остров Тилос неподалеку от берегов Турции, где живет 780 человек. В 2015 году на острове решили создать принципиально новую систему энергообеспечения. Там используют энергию ветра и солнца — то есть из возобновляемых источников. Жители Тилоса ставят на крыши домов всевозможные энергоустановки. Что-то они делают своими руками, а что-то крепят с помощью подручных материалов.

Победитель в номинации «Молодой фотограф»

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Се Шенпан, Тайвань, 19 лет / Sony World Photography Awards 2020 На снимке изображен уличный актер, изображающий спешащего прохожего, но на самом деле стоящий на месте. Только недавно прибывший в Германию на учебу, Се Шэнпан с помощью этой фотографии показывает свое отношение к динамичному ритму современной жизни и призывает других время от времени снижать ее темп.

Другие лауреаты конкурса

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Брент Стиртон / Sony World Photography Awards 2020 В Камеруне молодая хозяйка закусочного ларька готовится зарезать белобрюхого панголина за домом. Камерунцы всегда употребляли этих животных в пищу, хотя недавно власти запретили ими торговать. Чешую ящеров, которую раньше попросту выбрасывали, теперь продают торговцам дикой фауной и флорой в городах.

Этот снимок был опубликован в нашем журнале в большой статье о панголинах вместе с серией других снимков фотографа об этих млекопитающих ящерах — вы можете прочитать ее здесь. 

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Лили Доусон-Паншон / Sony World Photography Awards 2020 Портрет Лили является аллюзией на картину нидерландского художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», но к ней фотограф добавила изюминку 21-го века. Лили объясняет, что ее фоторабота направлена ​​на изучение отношений между прошлым и настоящим; как они контрастируют и поддерживают друг друга.

Вы можете посмотреть остальные работы победителей и призеров фотоконкурса здесь.

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