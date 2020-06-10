Победители фотопремии Sony World Photography Awards: галерея

Престижная мировая фотопремия Sony World Photography Awards опубликовала список победителей 2020 года. Ежегодно жюри конкурса оценивает работы фотографов из десятков стран мира.
Премия, созданная Всемирной организацией фотографии и спонсируемая Sony, включает четыре номинации: профессиональный конкурс, открытый, молодежный и студенческий. Во всех четырех номинациях жюри выбрало фотографов года.
Sony World Photography Awards — один из крупнейших и престижных фотоконкурсов в мире, в котором принимают участие фотографы из 203 стран. В этом году на номинацию «Профессионал» было представлено более 135 000 изображений — это самые высокие показатели на сегодняшний день.
Победитель в номинации «Профессионал»
Вы можете посмотреть на полную серию фоторабот Пабло, которому присудили главный приз фотопремии, здесь.
Победитель в номинации «Открытый конкурс»
Победитель в номинации «Студенческая фотография»
Победитель в номинации «Молодой фотограф»
Другие лауреаты конкурса
Этот снимок был опубликован в нашем журнале в большой статье о панголинах вместе с серией других снимков фотографа об этих млекопитающих ящерах — вы можете прочитать ее здесь.
Вы можете посмотреть остальные работы победителей и призеров фотоконкурса здесь.