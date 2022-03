Самое масштабное шоу от фотографов дикой природы: Nature Photo Talks 2022

26 марта в Москве состоится самый масштабный в России форум фотографии дикой природы — Nature Photo Talks.

Потрясающие кадры на огромном экране и захватывающие рассказы про путешествия от лучших фотографов. Форум будет интересен не только начинающим и состоявшимся фотографам, а также всем любителям природы и путешествий.

Один день. Не выезжая из Москвы, вы сможете полностью погрузиться в красоту первозданной природы, отвлечься от городской суеты, зарядиться вдохновением перед открытием сезона.

Спикерами форума выступят опытные фотографы – победители, финалисты и члены жюри таких масштабных фотоконкурсов, как Nature Photographer of the Year, Golden Turtle, GDT, Underwater Photographer of the Year, «Дикая природа России» National Geographic Russia, Sony Awards и многих других.

В рамках специальной программы Форума выступят лучшие природные фотографы, чье творчество вдохновляет миллионы.

Что? Форум природной фотографии Nature Photo Talks Где? Москва, Горный Институт НИТУ «МИСиС», Ленинский проспект д. 4 Когда? 26 марта 2022 года с 11:00 до 21:00

На фотофоруме мы узнаем, что простой офисный работник может снять за выходные и в отпуске, получим ключи к пейзажу и развеем пять мифов, которые мешают снимать хорошо, проверим, можно ли снимать от заката до рассвета, и познаем опыт дружбы фотографа с самыми большими животными на планете.

А еще отдельно обсудим, может ли современная природная фотография в России считаться природоохранной.

Nature Photo Talks – это ежегодное событие, которое становится масштабнее и интереснее с каждым годом. В 2019 году мероприятие посетили около 700 человек, но в 2020 и 2021 годах Форум не проводился из-за введенных ограничений. В этом году Nature Photo Talks снова готов зарядить слушателей энергией, подарить вдохновение и мотивацию, открыть новый взгляд на фотосъемку природы!