10 исторических артефактов, пострадавших по человеческой глупости
Священные монументы индейцев
В районе Мид, крупнейшего водохранилища в США, расположены священные монументы живших там индейских племен. Они зарегистрированы в Национальном реестре исторических мест США. В 2010 году вандал использовал пейнтбольное ружье, чтобы закрасить наскальные рисунки. Он был арестован, приговорен к году тюрьмы, штрафу в 10 тысяч долларов и 50 часам общественных работ.
Храм майя в Белизе
В 2013 году бульдозеры местной строительной компании наполовину снесли храм майя возрастом в 2300 лет. Они раскапывали известняк, и когда информация просочилась в прессу, древняя пирамида уже была наполовину разрушена. Вандализм удалось остановить, но памятник культуры был обезображен.
Древние рисунки в испанских пещерах
Наскальную живопись украсть тяжеловато, но однажды такая попытка была сделана. В 2014 году в Испании, в пещере национального парка Санта-Елена, группа неизвестных попыталась срезать кусок скалы вместе с древним рисунком. Увы, это привело лишь к тому, что камень раздробился, уничтожив часть наскального искусства.
Мрамор Элгина
Это собрание древнегреческого искусства, в основном из Афинского акрополя, привезенное в Англию в начале XIX века лордом Элгином и хранимое в Британском музее. К сожалению, непрофессиональная попытка очистить мрамор азотной кислотой в 1845 и 1930 годах нанесла бесценной коллекции изрядный ущерб.
Ваза эпохи имперского Китая
Иногда масштаб вандализма бывает не столь велик, как разрушение древних храмов, но все равно поражает. Одно семейство из Лондона в 2008 году купило на распродаже китайскую вазу… оказавшуюся артефактом империи Цинь. Семья, не догадываясь о том, сделала из нее настольную лампу. Лишь спустя много лет вазу удалось опознать, но из-за просверленной в дне дырки, ее ценность упала с 50 тысяч евро до 5.
Флаг-символ
Американский флаг, развевавшийся над фортом МакГенри при битве за Балтимор в сентябре 1815 года считается одним из ценнейших артефактов США. Но при хранении он изрядно пострадал, будучи частично разрезанным на куски для всех желающих. Лишь в 1912 году его передали Смитсоновскому институту, где флаг смогли восстановить.
Вал Оффы
Земляное укрепление, насыпанное в VIII веке для разделения королевств Мерсии и Поуиса, занесено во Всемирное наследие ЮНЕСКО. В 2013 году местный житель разрушил значительную часть вала бульдозером и был арестован.
Руины Трои
Немецкий археолог-самоучка XIX века Генрих Шлиман прославился своими значительными находками в Малой Азии, в Пелопоннесе, а также на месте знаменитой античной Трои. Но при попытках откопать город, воспетый Гомером, Шлиман совершил ряд серьезных ошибок и уничтожил часть руин из-за спешки и некомпетентности.
Колизей
Главная достопримечательность Рима тщательно охраняется от серьезного вандализма, но мелкий удается предотвратить далеко не всегда. Туристы обожают малевать на древних стенах надписи типа «Здесь был Вася», а затем делать селфи на их фоне — в последние годы все чаще. Их не останавливают ни предупреждающие надписи, ни реальный шанс попасть в тюрьму.
Гробницы империи Хань
В 2007 году в Китае, при попытке расчистить место для постройки магазина IKEA, были полностью уничтожены гробницы возрастом в 1800 лет. В 2013 году ситуация повторилась при строительстве метро, причем на месте древних захоронений находилась археологическая экспедиция.