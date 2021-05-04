10 исторических артефактов, пострадавших по человеческой глупости

Иногда масштаб вандализма бывает не столь велик, как разрушение древних храмов, но все равно поражает. Одно семейство из Лондона в 2008 году купило на распродаже китайскую вазу… оказавшуюся артефактом империи Цинь. Семья, не догадываясь о том, сделала из нее настольную лампу. Лишь спустя много лет вазу удалось опознать, но из-за просверленной в дне дырки, ее ценность упала с 50 тысяч евро до 5.