10-летний мальчик нашел старинный меч с помощью металлоискателя

Фионтану Хьюзу десять лет, он живет со своей семьей в сельском Деррилаугане в графстве Тайрон, Северная Ирландия. На свой день рождения он получил новенький металлоискатель и опробовал его на берегу местной реки Блэкуотер, где обнаружил исторический меч возрастом до 300 лет.
Металлоискатель дважды сработал на берегу реки, но, по словам отца Фионнтана, «оба объекта оказались незначительными безделушками». Затем пришел третий сигнал от детектора, и примерно в 30 см под землей они обнаружили нечто очень многообещающее. Фионтан нашел ржавый предмет, покрытый затвердевшей землей и грязью, взял его домой и промыл из садового шланга.
Семья Хьюз не знала, что это за оружие и каково его происхождение. Они решили сфотографировать свою находку и разослали снимки торговцам антикварным оружием. Меч был условно датирован одним из экспертов — Филипом Спунером — между XVII и XIX веками.
По словам эксперта, меч может быть и шотландским палашом. В таком случае находка относится к XVIII или XIX веку. Идентификацию оружия затрудняет ржавчина, которая мешает определить тип заточки меча, и тот факт, что верхняя часть лезвия отломлена. Однако Спунер склоняется к мнению, что меч, вероятно, принадлежал английскому офицеру и мог использоваться в качестве оружия, а также в церемониальных целях.
Он также мог принадлежать гражданскому лицу, так как члены элиты в Ирландии, как и в других местах Европы, все еще владели мечами, которые часто использовались на дуэлях.
Вероятно, меч находился на дне реки, но несколько десятилетий назад был вместе илом и землей вынесен на берег во время дноуглубительных работ. Отец мальчика рассказал, что Фионтан опасается за состояние оружия. Возможно, меч поможет сохранить музей, который выставит его в качестве экспоната.
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