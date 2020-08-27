10-летний мальчик нашел старинный меч с помощью металлоискателя

Фионтану Хьюзу десять лет, он живет со своей семьей в сельском Деррилаугане в графстве Тайрон, Северная Ирландия. На свой день рождения он получил новенький металлоискатель и опробовал его на берегу местной реки Блэкуотер, где обнаружил исторический меч возрастом до 300 лет.

Металлоискатель дважды сработал на берегу реки, но, по словам отца Фионнтана, «оба объекта оказались незначительными безделушками». Затем пришел третий сигнал от детектора, и примерно в 30 см под землей они обнаружили нечто очень многообещающее. Фионтан нашел ржавый предмет, покрытый затвердевшей землей и грязью, взял его домой и промыл из садового шланга.

Семья Хьюз не знала, что это за оружие и каково его происхождение. Они решили сфотографировать свою находку и разослали снимки торговцам антикварным оружием. Меч был условно датирован одним из экспертов — Филипом Спунером — между XVII и XIX веками.