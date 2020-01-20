10 самых популярных книг за 125 лет работы библиотеки Нью-Йорка

В этом году Публичной библиотеке Нью-Йорка исполняется 125 лет, и чтобы отметить это событие ее сотрудники определили топ-10 книг, которые пользовались наибольшей популярностью у читателей начиная с 1895 года.

Каждый год библиотеку посещают 16 миллионов человек, так что задача была исключительно трудозатратной. Сотрудники библиотеки проанализировали ряд ключевых факторов, в том числе показатели оформления заказа, тиражные данные, популярность, длительность печати и время присутствия в каталоге библиотеки.