10 самых популярных книг за 125 лет работы библиотеки Нью-Йорка

В этом году Публичной библиотеке Нью-Йорка исполняется 125 лет, и чтобы отметить это событие ее сотрудники определили топ-10 книг, которые пользовались наибольшей популярностью у читателей начиная с 1895 года.
Каждый год библиотеку посещают 16 миллионов человек, так что задача была исключительно трудозатратной. Сотрудники библиотеки проанализировали ряд ключевых факторов, в том числе показатели оформления заказа, тиражные данные, популярность, длительность печати и время присутствия в каталоге библиотеки.
Первое место в списке заняла иллюстрированная книга для детей The Snowy Day — «Снежный день» — 1962 года. Ее автор — Эзра Джек Китс, выросший в бедной семье польско-еврейских иммигрантов на окраине Бруклина. Главный герой «Снежного дня» — маленький чернокожий мальчик Питер, который, проснувшись рано утром, обнаруживает, что за окном выпал первый в году снег. Далее в произведении описывается то, что происходит с Питером, когда он тепло одевшись выходит на улицу.
Эта простая и искренняя история остается актуальной и сегодня. В 2007 году она заняла первое место в списке детских книжек, оказавших наиболее влияние на американцев разных возрастов. Рейтинг оставила Национальная ассоциация образования (National Education Association). «Снежный день» находится в каталоге библиотеки с 1962 года и до сих пор является одной из самых распространенных книг этого учреждения. За 125 лет ее брали для прочтения 485 583 раза.
Всем книгам из первой десятки не менее 50 лет. Исключение составляет лишь «Гарри Поттер и философский камень» британской писательницы Джоан Роулинг, написанный в 1998 году.
Полностью десяток самых популярных книг Публичной библиотеки Нью-Йорка выглядит так:
- «Снежный день» (The Snowy Day). Эзра Джек Китс. 1962 год. 485 583 читательских запроса
- «Кот в шляпе» (The Cat in the Hat). Доктор Сьюз. 1957 год. 469 650 запросов
- «1984». Джордж Оруэлл. 1949 год. 441 770 запросов
- «Там, где живут чудовища» (Where The Wild Things). Морис Сендак. 1963 год. 436 016 запросов.
- «Убить пересмешника» (To Kill A Mockingbird). Харпер Ли. 1960 год. 422 912 запросов
- «Паутина Шарлотты» (Charlotte's Web). Элвин Брукс Уайт. 1952 год. 337 948 запросов.
- «451 градус по Фаренгейту» (Fahrenheit 451). Рэй Брэдбери. 1953 год. 316 404 запроса
- «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» (How To Win Friends and Influence People). Дейл Карнеги. 1936 год. 284 524 запроса
- «Гарри Поттер и философский камень» (Harry Potter and the Sorcerer's Stone). Джоан Роулинг. 1998 год. 284 524 запроса
- «Очень голодная гусеница» (The Very Hungry Caterpillar). Эрик Карл. 1969 год. 189 550 запросов.
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