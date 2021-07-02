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Жизнь планеты

112-летний пуэрториканец признан самым старым мужчиной в мире

National Geographic Россия
02 июля 2021
Эмилио Флорес попал в Книгу рекордов Гиннесса – и поделился секретом долголетия.

112-летний житель Пуэрто-Рико Эмилио Флорес, родившийся 8 августа 1908 года, официально включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой из ныне живущих мужчина в мире. 

Дон Мило, как ласково называют его семья и друзья, родился в семье фермеров, выращивавших сахарный тростник. У его родителей, Альберто Флорес Мелендес и Маргариты Маркес-Гарсиа, было 11 детей, а сам Эмилио был вторым по старшинству. 

В молодые годы он помогал отцу поливать сахарный тростник и загружать его в вагоны, а также выполнял некоторые обязанности по дому и заботился о своих девяти младших братьях и сестрах. Со временем Флорес пошел по стопам отца и сам стал фермером. 

«Мой отец воспитывал меня с любовью, как и всех остальных. Он всегда говорил мне, моим братьям и сестрам делать добро, делиться всем с другими. Кроме того, Христос живет во мне», – Эмилио Флорес.

На протяжении 75 лет самый старый мужчина в мире был женат на Андреа Перес, которая скончалась в 2010 году. Сейчас у него пять внуков и пять правнуков. Дон Мило в настоящее время живет в Рио-Пьедрас в Пуэрто-Рико со своими двумя детьми, Тирсой и Милито, которые заботятся о нем.

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Guinness World Records

Как объясняет Эмилио, его секрет долголетия – сострадание. По его словам, он всегда старался быть добрым с людьми, и они отвечали ему тем же. Помимо этого, он старается избегать гнева и негодования. 

Почти 11 лет назад Дон Мило перенес операцию по имплантации кардиостимулятора. После этой процедуры он почти потерял слух, но дети говорят, что их отец по-прежнему здоров и довольно силен для человека его возраста. 

Предыдущим главным долгожителем на планете был румын Думитру Комэнеску, который умер в прошлом году, но сумел прожить более 111 лет.

Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман – она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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