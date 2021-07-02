112-летний пуэрториканец признан самым старым мужчиной в мире

112-летний житель Пуэрто-Рико Эмилио Флорес, родившийся 8 августа 1908 года, официально включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой из ныне живущих мужчина в мире.

Дон Мило, как ласково называют его семья и друзья, родился в семье фермеров, выращивавших сахарный тростник. У его родителей, Альберто Флорес Мелендес и Маргариты Маркес-Гарсиа, было 11 детей, а сам Эмилио был вторым по старшинству.

В молодые годы он помогал отцу поливать сахарный тростник и загружать его в вагоны, а также выполнял некоторые обязанности по дому и заботился о своих девяти младших братьях и сестрах. Со временем Флорес пошел по стопам отца и сам стал фермером.