112-летний пуэрториканец признан самым старым мужчиной в мире

112-летний житель Пуэрто-Рико Эмилио Флорес, родившийся 8 августа 1908 года, официально включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой из ныне живущих мужчина в мире.
Дон Мило, как ласково называют его семья и друзья, родился в семье фермеров, выращивавших сахарный тростник. У его родителей, Альберто Флорес Мелендес и Маргариты Маркес-Гарсиа, было 11 детей, а сам Эмилио был вторым по старшинству.
В молодые годы он помогал отцу поливать сахарный тростник и загружать его в вагоны, а также выполнял некоторые обязанности по дому и заботился о своих девяти младших братьях и сестрах. Со временем Флорес пошел по стопам отца и сам стал фермером.
На протяжении 75 лет самый старый мужчина в мире был женат на Андреа Перес, которая скончалась в 2010 году. Сейчас у него пять внуков и пять правнуков. Дон Мило в настоящее время живет в Рио-Пьедрас в Пуэрто-Рико со своими двумя детьми, Тирсой и Милито, которые заботятся о нем.
Как объясняет Эмилио, его секрет долголетия – сострадание. По его словам, он всегда старался быть добрым с людьми, и они отвечали ему тем же. Помимо этого, он старается избегать гнева и негодования.
Почти 11 лет назад Дон Мило перенес операцию по имплантации кардиостимулятора. После этой процедуры он почти потерял слух, но дети говорят, что их отец по-прежнему здоров и довольно силен для человека его возраста.
👏CONFIRMADO I El hombre vivo más longevo del mundo🌎— Guinness World Records LatAm (@gwr_es) June 30, 2021
👴Nombre: Emilio Flores Marquez "Don Millo"
🏅Edad: 112 años y 236 días (Al día de hoy)
📍Lugar de Nacimiento: Puerto Rico 🇵🇷
✅Tip de vida: "Mucho amor y vivir sin enojos"
➡️Mas información en: https://t.co/rC8WsHTtZl pic.twitter.com/xTVHUQYI2C
Предыдущим главным долгожителем на планете был румын Думитру Комэнеску, который умер в прошлом году, но сумел прожить более 111 лет.
Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман – она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.