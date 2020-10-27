12 новых отелей присоединились к The Leading Hotels of the World

The Kahala Hotel Resort Yokohama (Иокогама, Япония): В этом отеле, открывшемся в сентябре 2020 года на набережной в Иокогаме, изящная элегантность сочетается с высочайшим уровнем гостеприимства. Курорт со 146 номерами и люксами был спроектирован так, чтобы обеспечить гостям атмосферу максимального расслабления. Эта концепция нашла свое продолжение в ресторанах отеля, а также выдающемся спа- и фитнес-центре.