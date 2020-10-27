12 новых отелей присоединились к The Leading Hotels of the World

Европа
Grand Park Hotel Rovinj (Ровинь, Хорватия): отель, открывшийся в апреле 2019 года, находится на Адриатическом побережье в окружении благоухающего соснового леса. Гостей 209 номеров и люксов ожидают фантастические виды на остров Катарина и очаровательный старый город Ровинь. Гордость курорта — отмеченный наградами спа-центр, где гости могут познакомиться с секретами истрийского оздоровления.
Relais San Maurizio (Санто-Стефано-Бельбо, Италия): Этот бывший итальянский монастырь был основан в 1619 году, а в начале 2000-х превратился в роскошный спа-курорт. Все здесь пронизано историей: от непохожих друг на друга номеров и люксов, где когда-то жили монахи (всего их 31), до великолепных виноградников вокруг.
Verdura Resort, a Rocco Forte Hotel (Сицилия, Италия): курорт на живописном юго-западном побережье Сицилии, где местный шарм находится в балансе с современным дизайном. На территории площадью 230 гектаров размещается 254 номера и люкса, бескрайнее море и все прелести загородного отдыха: от теннисного корта в роще апельсиновых деревьев, до специалитетов местной сицилийской кухни.
São Lourenço do Barrocal (Монсараш, Португалия): Это владение в сердце небольшой старинной деревни Монсараш принадлежит одной и той же семье уже более 200 лет. С любовью отреставрированное поместье, площадью 800 гектар, превратилось в роскошный отель с 70 номерами, люксами и коттеджами. Здесь же находится действующая ферма, винодельня, спа-центр и два ресторана.
Abadia Retuerta LeDomaine (Сардон-де-Дуэро, Испания): Это отреставрированное аббатство в окружении виноградников величественно возвышается над долиной Дуэро. Камерный отель с 30 номерами и люксами знакомит гостей с региональными винами, местной гастрономией, природой, искусством и оздоровлением — всем, чем славится LeDomaine на протяжении столетий.
Anantara Villa Padierna Palace (Марбелья, Испания): Умиротворяющий курорт в нескольких минутах от моря. К услугам гостей отеля 132 номера и люкса, просторная территория, которую украшают более 1200 произведений искусства, три гольф-поля и средиземноморский пляжный клуб.
La Reserve Eden au Lac Zurich (Цюрих, Швейцария): Этот шедевр на берегу Цюрихского озера открылся в январе 2020 года после двухлетней реставрации. Благодаря редизайну по проекту Филиппа Старка, отель с вековой историей и 40 номерами и люксами получил вторую жизнь.
Азия
The Murray Hong Kong (Гонконг, Китай): Один из новейших отелей и одновременно культовых строений города, The Murray расположен на легендарной улице Коттон-Три-драйв. Историческое здание было реконструировано таким образом, чтобы внешняя архитектура и внутреннее оснащение отражали прошлое и будущее Гонконга. 336 номеров и люксов, пять ресторанов и гламурная крыша с панорамным видом на город готовы к встрече гостей.
The Kahala Hotel Resort Yokohama (Иокогама, Япония): В этом отеле, открывшемся в сентябре 2020 года на набережной в Иокогаме, изящная элегантность сочетается с высочайшим уровнем гостеприимства. Курорт со 146 номерами и люксами был спроектирован так, чтобы обеспечить гостям атмосферу максимального расслабления. Эта концепция нашла свое продолжение в ресторанах отеля, а также выдающемся спа- и фитнес-центре.
Capella Bangkok (Бангкок, Таиланд): Новый роскошный отель на берегу реки Чао Прая открылся в октябре 2020 года. Для комфортного размещения здесь есть не только номера и люксы, но и виллы с собственными бассейнами. Отдельная гордость Capella Bangkok — изысканная кухня под руководством шеф-повара, удостоенного звезды Мишлен.
Америка
Nayara Tented Camp (Ла Фортуна, Коста-Рика): Расположенный на границе национального парка вулкана Ареналь, отель принял своих первых гостей в декабре 2019 года. Это один из первых роскошных отелей в Центральной Америке, предлагающий размещение в 29 бунгало с частными бассейнами с водой из природных минеральных источников и живописными видами на вулкан.
Nobu Hotel Chicago (Чикаго, Иллинойс, США): Расположенный в районе легендарного «Ресторанного ряда» в Чикаго, отель открылся в июле 2020. Урбанистическая архитектура, со вкусом декорированные 115 номеров и люксов, фирменный ресторан Nobu и новая концепция Nobu Rooftop — все здесь продумано до мелочей.