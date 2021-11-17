«123456» и «password» по-прежнему являются одними из самых популярных паролей в мире

Создатели менеджера паролей NordPass выпустили ежегодный отчет о самых распространенных паролях, используемых пользователями для защиты своих данных.

Исследование показало, что многие по-прежнему используют легчайшие пароли, а также собственные имена, названия спортивных команд и марки автомобилей. Джейк Мур, эксперт по кибербезопасности из ESET, объяснил: это исследование показывает, что люди до сих пор не осознают риски, связанные с использованием слабого пароля. А они тем временем все растут.

В отчете NordPass проанализировал 4 ТБ данных, собранных в сотрудничестве с независимыми исследователями. Анализ показал, что «123456» является наиболее распространенным паролем в мире и используется 103 170 552 пользователями.

На втором и третьим местах расположились пароли «123456789» и «12345». Также в десятке самых используемых паролей находятся «qwerty» и «111111».