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Жизнь планеты

«123456» и «password» по-прежнему являются одними из самых популярных паролей в мире

National Geographic Россия
17 ноября 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Эксперты говорят, что пользователи все хуже заботятся о «кибергигиене».

Создатели менеджера паролей NordPass выпустили ежегодный отчет о самых распространенных паролях, используемых пользователями для защиты своих данных. 

Исследование показало, что многие по-прежнему используют легчайшие пароли, а также собственные имена, названия спортивных команд и марки автомобилей. Джейк Мур, эксперт по кибербезопасности из ESET, объяснил: это исследование показывает, что люди до сих пор не осознают риски, связанные с использованием слабого пароля. А они тем временем все растут. 

В отчете NordPass проанализировал 4 ТБ данных, собранных в сотрудничестве с независимыми исследователями. Анализ показал, что «123456» является наиболее распространенным паролем в мире и используется 103 170 552 пользователями. 

На втором и третьим местах расположились пароли «123456789» и «12345». Также в десятке самых используемых паролей находятся «qwerty» и «111111». 

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NordPass Топ-10 самых популярных в мире паролей, количество времени, необходимое на их взлом, и количество пользователей, использующих пароль

Генеральный директор NordPass Йонас Карклис говорит, что пароли становятся все слабее, и люди не соблюдают надлежащую «гигиену паролей». При этом в России, США и Австралии самые худшие показатели по утечкам паролей.

«Важно понимать, что пароли являются воротами в нашу цифровую жизнь, и, поскольку мы проводим все больше и больше времени в Интернете, становится чрезвычайно важно лучше заботиться о нашей кибербезопасности», – Йонас Карклис.

Эксперты рекомендуют пользователям использовать менеджеры паролей. Современные веб-браузеры поставляются со встроенным простым менеджером паролей, а Google Chrome предупредит вас, если вы введете пароль, который находится в списке «легко взламываемых».

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