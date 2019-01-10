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По мнению ученых, две крепости в Дерахейбе служили постоялым двором, администрацией, а, судя по фортификационным сооружениям, еще и хранилищем найденного золота. Возможно, и путники сдавали туда на хранение ценные вещи.
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Для просеивания грунта в поисках крупинок золота и золотого песка копатели используют бульдозеры и дедовский метод протряски: под воздействием вибраций и силы тяжести более тяжелые фракции опускаются. Собранный материал промывают и уже на глаз отбирают ценный металл.
Злосчастное золото Судана
21°56'50" C. Ш. 35°8'22" В. Д.
В IX–XV веках через Дерахейб, называвшийся тогда по-арабски Аль-Аллаки, шли бесконечные караваны от порта Айзаб на Красном море до египетского города Асуан и обратно. Жизнь кипела: в городке торговали пряностями и благовониями из Индии и Аравии, китайскими тканями и фарфором. Во времена господства крестоносцев на Ближнем Востоке через Дерахейб лежал путь паломников, направлявшихся в хадж из Египта, Магриба и Испании.
Столетия спустя Научно-исследовательский институт и Музей антропологии МГУ получил разрешение властей Судана на исследования средневекового археологического памятника Дерахейб в Нубийской пустыне, недалеко от границы с Египтом.
В Аль-Аллаки ученые провели ознакомительный сезон, нанося на карту точные координаты сохранившихся построек и собирая образцы керамики. «Памятник очень интересный и перспективный, – рассказывает начальник экспедиции археолог Алексей Крол. – Центр поселения, две мощные средневековые крепости, могут похвастаться прекрасной сохранностью. Уверен, что окружающий их некрополь и жилые кварталы помогут восстановить историю этого места с древнейших времен до упадка в позднем Средневековье. Нас ждет много открытий».
Считается, что Дерахейб был известен еще в античности. Скорее всего, именно это поселение Плиний Старший называет «Береника Панхризос», Береника Золотая. И подчеркивает: на местных рудниках добывалось в 20 раз больше золота, чем где бы то ни было. Участники экспедиции попробуют также подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что в XIII веке до н. э., в эпоху правления XIX династии фараонов Египта, здесь находилось поселение старателей.
Но ученым нужно спешить. После референдума 2011 года, когда обрел независимость Южный Судан, 80 процентов богатых нефтью месторождений досталось Югу. Север, то есть, собственно, Республика Судан, переживает трудные времена, в стране безработица. Чтобы хоть как-то занять население, правительство разрешило разведку и добычу золота без лицензии любому желающему. На богатых драгоценным металлом территориях это породило новую, уже третью в их истории, золотую лихорадку: по всей древней Нубии тысячи суданцев роют землю в поисках золота.
Все, что нужно начинающему охотнику за удачей, – простой металлоискатель. Люди побогаче берут в аренду бульдозеры и просеиватели горной породы. Орудуя тяжелой техникой круглосуточно, в три смены, частные старатели нарушают уклад жизни местного коренного населения – племен беджи, зачастую открыто конфликтуя с ними. Все, что удается намыть, – от 10 до 20 граммов грязного золота в день. Но при этом после себя старатели оставляют уничтоженный ландшафт и разрушенные археологические памятники.
Очень часто работы ведутся далеко от населенных пунктов. «У Департамента древностей Республики Судан нет возможности следить за всей территорией страны, – утверждает Алексей Крол. – Угроза нависла и над Дерахейбом, а до него, даже в наше время скоростей, два дня непрерывной езды по пустыне».
Ученые подали заявку на включение древней Золотой Береники в список ЮНЕСКО и надеются, что у них получится защитить этот очень важный для суданской истории памятник, где еще никогда не проводились систематические археологические раскопки.
Но ученым нужно спешить. После референдума 2011 года, когда обрел независимость Южный Судан, 80 процентов богатых нефтью месторождений досталось Югу. Север, то есть, собственно, Республика Судан, переживает трудные времена, в стране безработица. Чтобы хоть как-то занять население, правительство разрешило разведку и добычу золота без лицензии любому желающему. На богатых драгоценным металлом территориях это породило новую, уже третью в их истории, золотую лихорадку: по всей древней Нубии тысячи суданцев роют землю в поисках золота.
Все, что нужно начинающему охотнику за удачей, — простой металлоискатель. Люди побогаче берут в аренду бульдозеры и просеиватели горной породы. Орудуя тяжелой техникой круглосуточно, в три смены, частные старатели нарушают уклад жизни местного коренного населения — племен беджи, зачастую открыто конфликтуя с ними. Все, что удается намыть, — от 10 до 20 граммов грязного золота в день. Но при этом после себя старатели оставляют уничтоженный ландшафт и разрушенные археологические памятники.
Очень часто работы ведутся далеко от населенных пунктов. «У Департамента древностей Республики Судан нет возможности следить за всей территорией страны, — утверждает Алексей Крол. — Угроза нависла и над Дерахейбом, а до него, даже в наше время скоростей, два дня непрерывной езды по пустыне».
Ученые подали заявку на включение древней Золотой Береники в список ЮНЕСКО и надеются, что у них получится защитить этот очень важный для суданской истории памятник, где еще никогда не проводились систематические археологические раскопки.