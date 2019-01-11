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Польша создаст искусственный остров в Калининградском заливе
В процессе строительства судоходного канала через Балтийскую косу Польша создаст искусственный остров, увеличив таким образом общую площадь всей страны.
Анастасия Баринова
11 января 2019 в 17:21
В ноябре 2018 года Польша начала работы по созданию канала через Балтийскую косу. Строительство должно завершиться в 2022 году. Длина судоходного канала составит 1 километр, глубина – 5 метров. Он будет соединять Балтийское море с Калининградским (Вислинском) заливом, что позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС в заливе, минуя территориальные воды России. В настоящее время пройти в залив можно лишь через российский порт Балтийск. Первоначальная стоимость работ составляет 880 миллионов злотых (236,4 млн долларов), но вероятнее всего она еще возрастет.
Одновременно в заливе, куда приведет канал, приблизительно в 25 км от границы с Калининградской областью, будет насыпан искусственный остров из материала, извлеченного при прокладке канала. Остров будет иметь высоту 2-3 метра над уровнем моря, максимальную длину до 2 км, максимальную ширину – 1,2 км, площадь 181 га. Использование нового участка суши в целях туризма не предусмотрено; как и появление канала – это сугубо политический проект.
Эксперты Евросоюза настаивают на дополнительных экологических экспертизах: строительство канала может нанести вред хрупкому экобалансу Балтийской косы. Такого же мнения придерживается Минприроды России.
Узнайте о других необычных искусственных островах.
Одновременно в заливе, куда приведет канал, приблизительно в 25 км от границы с Калининградской областью, будет насыпан искусственный остров из материала, извлеченного при прокладке канала. Остров будет иметь высоту 2-3 метра над уровнем моря, максимальную длину до 2 км, максимальную ширину – 1,2 км, площадь 181 га. Использование нового участка суши в целях туризма не предусмотрено; как и появление канала – это сугубо политический проект.
Эксперты Евросоюза настаивают на дополнительных экологических экспертизах: строительство канала может нанести вред хрупкому экобалансу Балтийской косы. Такого же мнения придерживается Минприроды России.
Узнайте о других необычных искусственных островах.