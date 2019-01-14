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У берегов Франции вновь появилась немецкая подводная лодка
В июле 1917 года у северного побережья Франции затонула подводная лодка. Теперь океан возвращает ее обратно.
Анастасия Баринова
14 января 2019 в 14:38
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Жители города Виссан (Wissant) на севере Франции знали о том, что во время Первой мировой войны в этой акватории затонула немецкая подводная лодка UC-61: раз в несколько лет особенно мощные отливы обнажали остатки ее корпуса, погребенного в песке. Но с некоторых пор ветер усилился, и с декабря прошлого года субмарина отчетливо виднеется с берега с каждым новым отливом. В последнее время туристы и жители города впервые смогли рассмотреть большую часть обломков на расстоянии всего 100 метров от дюн.
История подводной лодки хорошо известна. UC-61 была спущена на воду 11 ноября 1916 года и спустя месяц введена в состав Имперского военно-морского флота Германии. Она имела водоизмещение 422 тонны, ее общая длина составляла 50,35 м, ширина – 5,22 м, осадка – 3,67 м, максимальная надводная скорость – 11,9 узла (22 км/ч) и подводная скорость 7,2 узла (13,3 км/ч). В 1917 году UC-61 затопила как минимум 11 кораблей с помощью торпед или заложенных мин.
В ночь с 25 на 26 июля, устанавливая мины у побережья Франции, лодка пыталась обойти расставленные в открытом море специальные сети и ускользнуть от патрулировавших пролив Па-де-Кале кораблей союзников, но подошла к берегу слишком близко и села на мель. 26 членов экипажа сдались властям, затопив субмарину.
К 30-м годам она оказалась покрыта толстым слоем песка и ила, но затем ее начали обнажать приливы. Сейчас хорошо различимые останки лодки привлекают множество туристов, и местные власти не исключают, что день ото дня UC-61 будет просматриваться все лучше. Останки опасности для людей и экологии не представляют, потому ее не планируют утилизировать.
Узнайте тайну затонувшей в Шотландии субмарины.
История подводной лодки хорошо известна. UC-61 была спущена на воду 11 ноября 1916 года и спустя месяц введена в состав Имперского военно-морского флота Германии. Она имела водоизмещение 422 тонны, ее общая длина составляла 50,35 м, ширина – 5,22 м, осадка – 3,67 м, максимальная надводная скорость – 11,9 узла (22 км/ч) и подводная скорость 7,2 узла (13,3 км/ч). В 1917 году UC-61 затопила как минимум 11 кораблей с помощью торпед или заложенных мин.
В ночь с 25 на 26 июля, устанавливая мины у побережья Франции, лодка пыталась обойти расставленные в открытом море специальные сети и ускользнуть от патрулировавших пролив Па-де-Кале кораблей союзников, но подошла к берегу слишком близко и села на мель. 26 членов экипажа сдались властям, затопив субмарину.
К 30-м годам она оказалась покрыта толстым слоем песка и ила, но затем ее начали обнажать приливы. Сейчас хорошо различимые останки лодки привлекают множество туристов, и местные власти не исключают, что день ото дня UC-61 будет просматриваться все лучше. Останки опасности для людей и экологии не представляют, потому ее не планируют утилизировать.
Узнайте тайну затонувшей в Шотландии субмарины.