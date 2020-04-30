15 способов преодолеть стресс от самоизоляции

Отрыв от привычных занятий, передвижений, общения, снижение социальной активности, а иногда и вовсе потеря работы значительно усиливают позиции стресса. Он смотрит на нас с экранов телевизора, прячется (не очень, впрочем, удачно) за столбцами цифр из сводок, напоминает о себе страхом в тот момент, когда руки перестают пахнуть антисептиком.

Но рано или поздно домашний режим закончится. И хочется выйти из него так, чтобы не сожалеть о времени, проведённом за закрытой от мира дверью. Так что же можно сделать, чтобы отправить стресс на самоизоляцию, а самим с честью и попкорном досмотреть оставшиеся серии «Корона-Барбары»?