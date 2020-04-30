15 способов преодолеть стресс от самоизоляции

Это скучное, изрядно поднадоевшее, но пока неизбежное слово: самоизоляция. Мы как будто в кинофильме — из тех, что в прошлой, «докоронавирусной» жизни чаще всего не смотрели, чтобы не пугаться почём зря. Сейчас же приходится своими глазами наблюдать за тем, как кадр за кадром разворачиваются события пандемии.
Отрыв от привычных занятий, передвижений, общения, снижение социальной активности, а иногда и вовсе потеря работы значительно усиливают позиции стресса. Он смотрит на нас с экранов телевизора, прячется (не очень, впрочем, удачно) за столбцами цифр из сводок, напоминает о себе страхом в тот момент, когда руки перестают пахнуть антисептиком.
Но рано или поздно домашний режим закончится. И хочется выйти из него так, чтобы не сожалеть о времени, проведённом за закрытой от мира дверью. Так что же можно сделать, чтобы отправить стресс на самоизоляцию, а самим с честью и попкорном досмотреть оставшиеся серии «Корона-Барбары»?
5 способов оздоровиться и отдохнуть
- Вырастить мини-садик из любимой зелени на окне.
- Смахнуть пыль с тренажёра и ударить велопробегом по пандемии.
- Стать главным олигархом в «Монополии».
- Погулять по Лувру онлайн.
- Устроить вечеринку в The Sims.
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- Попробовать нейрографику и развесить результаты по стенам.
- Построить домик из спичек.
- Научиться красиво писать на онлайн-курсах каллиграфии.
- Потанцевать! Сальса, бодибалет или стрип-пластика — выбор за вами.
- Узнать, что такое бхуни хи чинни ка халава или женгялов хац, и приготовить их.
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- Распродать вещи с полок «когда похудею» и «вдруг поправлюсь».
- Самостоятельно покрасить стены и сэкономить на мастере по ремонту.
- Пересмотреть семейный бюджет и наконец освоить домашнюю бухгалтерию.
- Стать победителем в номинации «Копирайтер года».
- Освоить реальные способы заработка в интернете.
Скоро всё это закончится. А пока — давайте держать оптимизм и иммунитет в боевой готовности.