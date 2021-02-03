19-летний британец провел в коме 10 месяцев и ничего не знает о пандемии

19-летнего жителя города Бертон-апон-Трен Джозефа Флавилла 1 марта прошлого года сбила машина, в результате чего он получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому на несколько месяцев.

Лишь в конце 2020 года юноша вышел из комы и начал медленно восстанавливаться. Из-за карантинных мер родственники Джозефа не могут навестить его в палате и устраивают с ним сеансы видеосвязи. По словам Салли Флавилл, тети Джозефа, из-за десятимесячной комы ее племянник ничего не знает о пандемии. Сейчас он начал получать информацию, но родственники не уверены в том, как много ему известно.

«Я просто не знаю, с чего начать. Год назад, если бы кто-нибудь сказал мне, что произойдет, не думаю, что я бы поверила этому. Я понятия не имею, как Джозеф придет к пониманию того, через что мы все прошли», — говорит Салли Флавилл.