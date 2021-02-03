19-летний британец провел в коме 10 месяцев и ничего не знает о пандемии

19-летнего жителя города Бертон-апон-Трен Джозефа Флавилла 1 марта прошлого года сбила машина, в результате чего он получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому на несколько месяцев.
Лишь в конце 2020 года юноша вышел из комы и начал медленно восстанавливаться. Из-за карантинных мер родственники Джозефа не могут навестить его в палате и устраивают с ним сеансы видеосвязи. По словам Салли Флавилл, тети Джозефа, из-за десятимесячной комы ее племянник ничего не знает о пандемии. Сейчас он начал получать информацию, но родственники не уверены в том, как много ему известно.
«Я просто не знаю, с чего начать. Год назад, если бы кто-нибудь сказал мне, что произойдет, не думаю, что я бы поверила этому. Я понятия не имею, как Джозеф придет к пониманию того, через что мы все прошли», — говорит Салли Флавилл.
По ее словам, семья пыталась объяснить по видеосвязи, что они не могут быть с ним лично из-за ограничений, связанных с коронавирусом, но не пытались объяснить масштабы пандемии.
Юноша лечился в больнице общего профиля Лестера, а сейчас переведен в центр ухода Аддерли Грин в Сток-он-Трент. Восстановление идет медленно. По просьбе врачей он может касаться своего левого и правого уха, двигать обеими ногами и отвечать «да», моргая глазами.
«Нам предстоит еще долгий путь, но шаги, которые он сделал за последние три недели, были абсолютно невероятными», — говорит Салли Флавилл.
Во время выздоровления после аварии Джозеф дважды заболевал коронавирусом, но оба раза поправлялся.
Мать Флавилла, Шэрон, смогла навестить своего сына на его 19-летие в декабре, но ей пришлось соблюдать социальную дистанцию и надевать защитный костюм. По ее словам, в тот момент Джозеф вряд ли мог узнать ее.
Чтобы оплатить лечение юноши, его семья собрала более 30 000 фунтов стерлингов на различных благотворительных площадках.