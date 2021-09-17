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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты
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21 сентября состоится конференция «Устойчивое развитие туризма: сегодня и завтра»

National Geographic Россия
17 сентября 2021
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Фото: Florian Trykowski / GNTB
Она пройдет в рамках Российско-Германского перекрестного года «Экономика и устойчивое развитие».

Цель конференции – обмен опытом и лучшие практики в системе устойчивого развития туристической отрасли, а также обсуждение опыта Германии во внутреннем туризме, возможностей адаптации для российского рынка, потенциала сотрудничества.

Перед участниками и гостями конференции выступят такие эксперты, как Елена Лысенкова, заместитель руководителя Ростуризма, Вита Саар, руководитель комитета РСТ по устойчивому развитию туризма, Мартин Балаш, научный сотрудник высшей школы устойчивого развития Эберсвальде и управляющий партнёр агентства TourCert, Инна Пехова, руководитель Центра Креативного Гостеприимства, вице-президент Национального Туристического Союза, Александра Яковлева, начальник службы развития ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» и многие другие. 

 

Регистрация на онлайн-формат доступна по ссылке: https://sustainable-tourism.ru/

 

В программе: 

  • Обзор рынка устойчивого туризма в Германии. Экологическая повестка
  • Обсуждение базовых принципов устойчивого туризма
  • Панельная дискуссия «Флайтшейминг» и отказ от полетов из-за их экологического вреда
  • Комплексный подход к развитию устойчивого туризма. Опыт территорий (модерировать этот блог будет Ольга Яковина, тревел-эксперт журнала National Geographic Traveler)
  • Доклад «Возможности «зеленого» и устойчивого финансирования»
  • Передача Практического руководства «Устойчивое развитие в немецком внутреннем туризме. Требования l Рекомендации l Варианты реализации» и подписание меморандума.

... а также многое другое. 

Конференция пройдет в Международном центре креативного гостеприимства (Москва, Цветной бульвар, д.7, стр. 11) с 10:00 до 17:00.

 

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