21 сентября состоится конференция «Устойчивое развитие туризма: сегодня и завтра»

Цель конференции – обмен опытом и лучшие практики в системе устойчивого развития туристической отрасли, а также обсуждение опыта Германии во внутреннем туризме, возможностей адаптации для российского рынка, потенциала сотрудничества.

Перед участниками и гостями конференции выступят такие эксперты, как Елена Лысенкова, заместитель руководителя Ростуризма, Вита Саар, руководитель комитета РСТ по устойчивому развитию туризма, Мартин Балаш, научный сотрудник высшей школы устойчивого развития Эберсвальде и управляющий партнёр агентства TourCert, Инна Пехова, руководитель Центра Креативного Гостеприимства, вице-президент Национального Туристического Союза, Александра Яковлева, начальник службы развития ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» и многие другие.