21 сентября состоится конференция «Устойчивое развитие туризма: сегодня и завтра»
Цель конференции – обмен опытом и лучшие практики в системе устойчивого развития туристической отрасли, а также обсуждение опыта Германии во внутреннем туризме, возможностей адаптации для российского рынка, потенциала сотрудничества.
Перед участниками и гостями конференции выступят такие эксперты, как Елена Лысенкова, заместитель руководителя Ростуризма, Вита Саар, руководитель комитета РСТ по устойчивому развитию туризма, Мартин Балаш, научный сотрудник высшей школы устойчивого развития Эберсвальде и управляющий партнёр агентства TourCert, Инна Пехова, руководитель Центра Креативного Гостеприимства, вице-президент Национального Туристического Союза, Александра Яковлева, начальник службы развития ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» и многие другие.
Регистрация на онлайн-формат доступна по ссылке: https://sustainable-tourism.ru/
В программе:
- Обзор рынка устойчивого туризма в Германии. Экологическая повестка
- Обсуждение базовых принципов устойчивого туризма
- Панельная дискуссия «Флайтшейминг» и отказ от полетов из-за их экологического вреда
- Комплексный подход к развитию устойчивого туризма. Опыт территорий (модерировать этот блог будет Ольга Яковина, тревел-эксперт журнала National Geographic Traveler)
- Доклад «Возможности «зеленого» и устойчивого финансирования»
- Передача Практического руководства «Устойчивое развитие в немецком внутреннем туризме. Требования l Рекомендации l Варианты реализации» и подписание меморандума.
... а также многое другое.
Конференция пройдет в Международном центре креативного гостеприимства (Москва, Цветной бульвар, д.7, стр. 11) с 10:00 до 17:00.