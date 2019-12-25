26 декабря открывается юбилейный Дубайский торговый фестиваль

С 26 декабря по 1 февраля в Дубае пройдет юбилейный 25-й Дубайский торговый фестиваль (DSF), на котором посетителей ждут концерты, представления, а также скидки, розыгрыши и лотереи.

Как сообщает Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая, у каждого участника фестиваля будет шанс выиграть денежные призы, мили от авиакомпании Emirates и даже автомобиль.

Денежные призы будут разыграны в рамках акции от стратегического партнера фестиваля, компании Majid Al Futtaim. Зарегистрировавшись в приложении SHARE и совершив покупки в торговых центрах компании, каждый получит шанс выиграть миллион баллов программы SHARE, которые можно будет обменять на товары. А все, кто во время фестиваля отправятся на шопинг в Dubai Mall, станут претендентами на получение 1 миллиона миль программы лояльности Skywards авиакомпании Emirates. Всего будет выбрано пять таких счастливчиков. Ведущий бренд мебели и товаров для дома в Дубае Home Center также проведет акцию во время фестиваля и выберет 25 победителей, которые смогут бесплатно преобразить свои квартиры с помощью товаров Home Center.

Каждый день розыгрыши будут проводится и среди тех, кто совершил покупку минимум на 100 дирхамов ($27) в торговых центрах компании Meraas: City Walk, La Mer, Al Seef, The Beach, Box Park, Bluewaters и The Outlet Village. Каждый день 25 человек будут становиться обладателями сертификатов на 1000 дирхамов ($272). Всего за время фестиваля 1000 человек станут счастливчиками, а общая сумма подарочных сертификатов составит 1 000 000 дирхамов.

Также впечатляющие лотереи проведут автоконцерны INFINITI и Nissan. INFINITI каждый день будет разыгрывать 200 000 дирхамов ($54 452), а также автомобиль INFINITI QX50. Один счастливчик после окончания фестиваля станет обладателем главного приза – 1 000 000 дирхамов ($272 259). Чтобы принять участие в розыгрыше от INFINITI, нужно купить лотерейный билет стоимостью 200 дирхамов ($54) на автозаправочных станциях ENOC и EPCO или на станциях метро Dubai и Global Village.

Nissan Grand за время проведения фестиваля разыграет 33 автомобиля разных моделей: Nissan Patrol 2020, Nissan Pathfinder 2019, Nissan X-TRAIL 2020, Nissan Kicks 2020 и Nissan Sentra 2020. Чтобы стать одним из претендентов на победу, нужно совершить покупку минимум на 25 дирхамов ($7) на заправочных станциях EPCO и ENOC.