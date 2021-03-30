3 подлодки одновременно всплывают на поверхность в Арктике: видео

С 20 марта 2021 года в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества.

В ходе экспедиции были предусмотрены 43 мероприятия разной направленности (учебно-боевые, научно-исследовательские и практические), включая одновременное всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров. Операция прошла успешно, и Минобороны выложило ролик со всплытием в сеть.