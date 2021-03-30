3 подлодки одновременно всплывают на поверхность в Арктике: видео

С 20 марта 2021 года в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества.
В ходе экспедиции были предусмотрены 43 мероприятия разной направленности (учебно-боевые, научно-исследовательские и практические), включая одновременное всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров. Операция прошла успешно, и Минобороны выложило ролик со всплытием в сеть.
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что из 43 мероприятий уже выполнены 35, в том числе десять – совместно с Русским географическим обществом.
Все спланированные мероприятия проходят в суровых климатических условиях: в районе экспедиции средняя температура — минус 25–30 градусов по Цельсию, толщина ледяного покрова до 1,5 метров, ветер в порывах достигает 32 метра в секунду, сообщает Минобороны.
Евменов заявил, что проведение арктических экспедиций Военно-Морского Флота будет продолжено и в дальнейшем. При этом основным условием каждой последующей экспедиции будет освоение новых, ранее не изученных районов.
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