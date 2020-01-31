Как минимум до конца 2020 года Великобритания останется в составе единого рынка и в таможенном союзе ЕС – в рамках переходного периода. За это время Лондону предстоит заключить новые торговые соглашения.



Туристам из России новый статус Великобритании изменений не принесет: как и ранее, для въезда им нужны визы. Не изменился и принцип посещения Ирландии: страна по-прежнему разрешает приезжать на срок до 90 дней при наличии британской визы. Аналитики отмечают, что с самого начала разговоров о Брекзите британский фунт упал, и поездки стали немного дешевле.



Отрицательный аспект выхода Великобритании из союза ощутят лишь граждане всех этих стран: если ранее перемещение было возможно при наличии национального ID, то теперь им потребуется заграничный паспорт. Кроме того, прогнозируется перераспределение очередей на паспортном контроле: обычно для граждан ЕС предусмотрены отдельные киоски, но после Брекзита туристы из Великобритании должны будут стоять в одной очереди с туристами из остальных стран мира.



В Хитроу и других британских аэропортах уже ведется работа по созданию нового типа пропускных киосков: путешественники из Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи и Соединенных Штатов могут проходить контроль вместе с гражданами ЕС. Вероятно, на континенте последуют этому примеру в отношении граждан Великобритании – в противном случае нагрузки на пограничников будут неравномерными.