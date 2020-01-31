Совет Европейского союза завершил формальную процедуру заключения соглашения о выходе Великобритании из этого объединения. 1 февраля соглашение вступает в силу. «С этого момента Соединенное Королевство перестанет быть государством–членом ЕС и будет рассматриваться как "третья страна"»,– отмечается в документе.
В 2016 году большинство граждан Великобритании проголосовало за выход страны из Евросоюза. Три года ушло на согласование финальной даты «Брекзита» (англ. Brexit: от Britain (Британия) + Exit (выход). Предполагалось, что он завершится к марту 2019 года, но переговоры затянулись из-за вопроса о сохранении свободы передвижения через границу с Ирландией, а также из-за внутренних разногласий в британском парламенте.
В итоге бывший премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй после нескольких попыток утвердить соглашение ушла в отставку, а ее пост занял Борис Джонсон. В декабре консерваторы получили 365 из 650 мест в Палате общин, что гарантировало утверждение соглашения. 23 января королева Елизавета II подписала соответствующий закон.
Как минимум до конца 2020 года Великобритания останется в составе единого рынка и в таможенном союзе ЕС – в рамках переходного периода. За это время Лондону предстоит заключить новые торговые соглашения.
Туристам из России новый статус Великобритании изменений не принесет: как и ранее, для въезда им нужны визы. Не изменился и принцип посещения Ирландии: страна по-прежнему разрешает приезжать на срок до 90 дней при наличии британской визы. Аналитики отмечают, что с самого начала разговоров о Брекзите британский фунт упал, и поездки стали немного дешевле.
Отрицательный аспект выхода Великобритании из союза ощутят лишь граждане всех этих стран: если ранее перемещение было возможно при наличии национального ID, то теперь им потребуется заграничный паспорт. Кроме того, прогнозируется перераспределение очередей на паспортном контроле: обычно для граждан ЕС предусмотрены отдельные киоски, но после Брекзита туристы из Великобритании должны будут стоять в одной очереди с туристами из остальных стран мира.
В Хитроу и других британских аэропортах уже ведется работа по созданию нового типа пропускных киосков: путешественники из Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи и Соединенных Штатов могут проходить контроль вместе с гражданами ЕС. Вероятно, на континенте последуют этому примеру в отношении граждан Великобритании – в противном случае нагрузки на пограничников будут неравномерными.