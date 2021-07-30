4 млрд лет эволюции Земли за 4 минуты: завораживающее видео

Художник и исследователь Дэвид Робертс создал видео, в котором миллиарды лет эволюции нашей планеты помещены в четырехминутную симуляцию.

Он создал ролик в фрагментных шейдерах GLSL, которые являются частью языка программирования графики OpenGL.

В недавнем сообщении в своем блоге Робертс объясняет, как он генерировал развитие симулякра Земли через геологические эпохи со скоростью 60 кадров в секунду. Он был вдохновлен на создание видеоролика после того, как нашел в Интернет-архиве игру SimEarth 1990 года, которая является частью серии Sim.

«У [SimEarth] была действительно амбициозная идея моделирования земных планет на всем пути от их появления до далекого будущего, но она была сильно ограничена компьютерным оборудованием того времени, поэтому я решил посмотреть, смогу ли я создать что-то подобное с помощью современных графических процессоров», — пишет Робертс.