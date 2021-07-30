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Жизнь планеты

4 млрд лет эволюции Земли за 4 минуты: завораживающее видео

National Geographic Россия
30 июля 2021
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Фото: David A. Roberts
Начиная с измученной протопланеты вплоть до наших дней и возможного будущего.

Художник и исследователь Дэвид Робертс создал видео, в котором миллиарды лет эволюции нашей планеты помещены в четырехминутную симуляцию.

Он создал ролик в фрагментных шейдерах GLSL, которые являются частью языка программирования графики OpenGL.

В недавнем сообщении в своем блоге Робертс объясняет, как он генерировал развитие симулякра Земли через геологические эпохи со скоростью 60 кадров в секунду. Он был вдохновлен на создание видеоролика после того, как нашел в Интернет-архиве игру SimEarth 1990 года, которая является частью серии Sim.

«У [SimEarth] была действительно амбициозная идея моделирования земных планет на всем пути от их появления до далекого будущего, но она была сильно ограничена компьютерным оборудованием того времени, поэтому я решил посмотреть, смогу ли я создать что-то подобное с помощью современных графических процессоров», — пишет Робертс.

Эпическая история начинается с чрезвычайно горячей протопланеты, заполненной кратерами, которая все еще формируется в стабильный мир. Затем видео переключается на проекцию плоской карты, чтобы проиллюстрировать происхождение и динамику тектоники плит, процесса, посредством которого континентальные плиты дрейфуют по Земле и планетам, подобным ей.

В этом отрезке представлена ​​совершенно другая палитра цветов, чтобы показать, как потоки воды формируют и разрушают эти континенты, и как атмосферные климатические модели окружают планету и влияют на ее рельеф.

Робертс построил симуляцию в свободное время в течение нескольких месяцев и принял участие в конкурсе Shadertoy Competition 2018. В его недавнем сообщении рассказывается о ее разработке, которая началась со сложных процессов гидравлической эрозии, а затем «перешла к включению тектоники плит, экологических моделей и климатических систем».

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Ближе к концу симуляции Робертса на его цифровой Земле становятся очевидными эффекты технологически развитой цивилизации, когда городские огни освещают ландшафт, а промышленные выбросы парниковых газов начинают влиять на глобальный климат.

«Последний раздел предназначен для иллюстрации возможного будущего, хотя, возможно, и невероятного. Я хотел, чтобы это было драматично, чтобы это была иллюстрация особенно экстремального исхода, когда сжигается буквально все ископаемое топливо, но в остальном я пытался сохранить реалистичность эффектов, основываясь на научных статьях, которые читал», — отмечает Робертс.

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