54-летний турист упал с водопада и полз домой почти три дня со сломанной ногой и кистью

15 сентября житель австралийского города Брисбен Нил Паркер (Neil Parker) отправился исследовать маршрут для местного клуба любителей экстремальных походов. По планам, экспедиция не должна была занять больше трех часов, однако 54-летний мужчина поскользнулся возле водопада и упал с шестиметровой высоты в ручей на дне ущелья. Он выжил, но сломал кисть и голень. Еще одной проблемой оказалась утрата мобильного телефона.



Придя в себя, опытный путешественник оценил ситуацию. Наиболее серьезная травма оказалась на ноге, которая «висела сама по себе». Нил назвал перелом «почти открытым»: кожа осталась цела, но вздулись волдыри в 20-23 см.



Однако оставаться на месте он не мог: особенности рельефа не позволили бы спасателям заметить его. Так Нил понял, что его единственный способ выжить – это попытаться выбраться ползком.



Аптечка была у него с собой. Он принял обезболивающее и сделал шину из своей походной трости, но все равно мог преодолевать не более полутора метров за одну попытку, после чего требовался отдых. Нередко ему казалось, что он уже никогда не сможет выбраться, однако он продолжал ползти: мысль о том, что дома его ждет двое детей, придавала ему решимости. Так он проделал, в общей сложности, три километра за два дня. Все это время Нил питался протеиновыми батончиками, леденцами и орешками, которые у него были с собой.

Поиски пропавшего туриста начались на следующий день, а во вторник 17 сентября его заметили с вертолета. Врачи оказали туристу всю необходимую помощь и прогнозируют, что процесс восстановления займет около двух месяцев.



