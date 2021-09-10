600 кубиков нацистского урана бесследно пропали в США

Во время Второй мировой войны нацисты разрабатывали ядерную программу, в ходе которой было использовано около тысячи кубиков урана. После капитуляции более 600 из них были вывезены в США, но к настоящему моменту известно о местоположении только 14 кубиков. Исследователи Тим Коэт и Мириам Хиберт пытаются выяснить, что стало с остальными.

Грани кубиков составляют всего пять сантиметров, однако каждый из них весит более пяти килограммов. Неудивительно – кубики сделаны из самого тяжелого элемента на Земле. В естественной форме уран не слишком радиоактивен. Чтобы произошел взрыв, необходимо вызвать цепную реакцию, обогатив природный уран ураном-235 для непрерывного деления атомных ядер.

Некоторые из кубиков, вероятно, использовались в американских разработках по созданию ядерного оружия, тогда как другие на сегодняшний день принадлежат коллекционерам и исследовательским учреждениям. Однако сотни кубиков пропали.

Коэт, который был страстным коллекционером ядерных материалов еще подростком, сейчас имеет два из 14 сохранившихся кубиков. Оба были подарены ему коллегами. Первый был подарком на день рождения около десяти лет назад, но даритель попросил сохранить его анонимность.