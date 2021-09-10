600 кубиков нацистского урана бесследно пропали в США

Во время Второй мировой войны нацисты разрабатывали ядерную программу, в ходе которой было использовано около тысячи кубиков урана. После капитуляции более 600 из них были вывезены в США, но к настоящему моменту известно о местоположении только 14 кубиков. Исследователи Тим Коэт и Мириам Хиберт пытаются выяснить, что стало с остальными.
Грани кубиков составляют всего пять сантиметров, однако каждый из них весит более пяти килограммов. Неудивительно – кубики сделаны из самого тяжелого элемента на Земле. В естественной форме уран не слишком радиоактивен. Чтобы произошел взрыв, необходимо вызвать цепную реакцию, обогатив природный уран ураном-235 для непрерывного деления атомных ядер.
Некоторые из кубиков, вероятно, использовались в американских разработках по созданию ядерного оружия, тогда как другие на сегодняшний день принадлежат коллекционерам и исследовательским учреждениям. Однако сотни кубиков пропали.
Коэт, который был страстным коллекционером ядерных материалов еще подростком, сейчас имеет два из 14 сохранившихся кубиков. Оба были подарены ему коллегами. Первый был подарком на день рождения около десяти лет назад, но даритель попросил сохранить его анонимность.
Другой куб Коэта раньше принадлежал бывшему преподавателю Университета Мэриленда, который, в свою очередь, получил его от другого преподавателя, Дика Даффи. Во время войны Даффи, инженер-химик, работал на заводе в Беверли, штат Массачусетс, по переработке уранового лома, рассказал Коэт.
Хиберт и Коэт полагают, что большая часть нацистских кубиков, которые оказались в США, были перепрофилированы и использовались в собственной ядерной программе Америки. Но некоторые, по их мнению, «разбежались» по стране в качестве сувениров.
Что касается остальных 400 кубиков, Хиберт и Коэт нашли свидетельства того, что они были направлены в СССР.
Немецкая ядерная программа действовала с 1939 по 1945 год. Германия располагала соответствующими условиями для создания атомного оружия, однако считается, что проект не был успешно реализован ввиду выбора «тяжеловодного» пути, который был не слишком оптимальным с точки зрения быстрого достижения цепной ядерной реакции, необходимой для создания ядерного оружия. На осуществление этой методики, как и развернутого только к концу работ «графитового» пути, не хватило времени до военного разгрома Рейха.