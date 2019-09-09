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Жизнь планеты

7 хайлайнеров прошли по стропе между башнями Москвы-сити

Анастасия Баринова
09 сентября 2019
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Фото: Mia Noblet/Facebook
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Фото: Mia Noblet/Facebook
Мировой рекорд по высоте хайлайна в городских условиях побит.

7 и 8 сентября семь спортсменов-хайлайнеров из разных стран мира совершили «прогулку» на рекордной высоте. Путь пролегал между башнями «ОКО» и Neva Towers комплекса Москва-сити.

Хайлайн – это один из вариантов слэклайна (англ. Slacklining), хождения по стропе, натянутой между стационарными объектами. Особенность хайлайна (англ. Highline) состоит в том, что стропа должна располагаться очень высоко над поверхностью земли или воды. При этом обычно используется страховка, но опытные спортсмены могут заниматься хайнлайном и без нее (такой переход называется free solo).

Первым к покорению пространства между московскими башнями приступил немецкий экстремал Фриди Кюне (Friedi Kühne). Событие было приурочено к празднованию 872-летия Москвы. 245-метровый трос был натянут на высоте 350 метров, что почти на 100 метров выше предыдущего рекорда: Александр Шульц (Alexander Schulz) из Германии в 2016 году прошел на высоте 246 метров в Мексике.

8 сентября путь Кюне повторили Натан Полан (Nathan Paulin), Миа Нобле (Mia Noblet), Максим Кагин, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко и Владимир Мурзаев. Представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард Стеннинг (Richard Stenning), специально приехавший в Москву, зафиксировал достижение. 

«Рекорд по высоте прохода по хайлайну в городских условиях был достигнут 8 сентября, в Москве (Россия) между башнями «ОКО» и Neva Towers комплекса «Москва-Сити» (The highest urban hihgline walk was achieved between the Oko and Neva Towers at Moscow City Russia on September 8, 2019)», – официальная формулировка в «Книге рекордов Гиннесса».

Все семь рекордсменов использовали страховку. Стоит отметить, что в данном случае речь идет о достижениях в городе; в природных условиях самый высокий хайнлайн покорил норвежец Кристиан Шу (Christian Schou) в горном массиве Kjerag. Трос был натянут на высоте 984 метра.

Узнайте о других интересных экстремальных занятиях.

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