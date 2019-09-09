7 хайлайнеров прошли по стропе между башнями Москвы-сити

Хайлайн – это один из вариантов слэклайна (англ. Slacklining), хождения по стропе, натянутой между стационарными объектами. Особенность хайлайна (англ. Highline) состоит в том, что стропа должна располагаться очень высоко над поверхностью земли или воды. При этом обычно используется страховка, но опытные спортсмены могут заниматься хайнлайном и без нее (такой переход называется free solo).