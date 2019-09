7 хайлайнеров прошли по стропе между башнями Москвы-сити

Мировой рекорд по высоте хайлайна в городских условиях побит.

«Рекорд по высоте прохода по хайлайну в городских условиях был достигнут 8 сентября, в Москве (Россия) между башнями «ОКО» и Neva Towers комплекса «Москва-Сити» (The highest urban hihgline walk was achieved between the Oko and Neva Towers at Moscow City Russia on September 8, 2019)», – официальная формулировка в «Книге рекордов Гиннесса».