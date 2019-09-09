74-летняя женщина в Индии родила близнецов

Пожилые супруги из индийского штата Андхра-Прадеш впервые стали родителями. На момент радостного события матери, Мангаямме Ярамати, было 74 (по другим данным – 73) года, а отцу, Ситараме Раджарао – 82 года. По их словам, односельчане постоянно издевались над ними за то, что за годы брака у них так и не появились дети, и супруги прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).



Индийские медики имеют большой опыт проведения ЭКО: к ним часто обращаются 40-50-летние женщины, чьи дети погибли в результате несчастных случаев. Решившись поддержать Мангаямму и Ситараму в их желании продолжить род, доктора разделились на три группы: одни отслеживали общее состояние здоровья будущей матери, другие отвечали за сбалансированность ее питания, третьи контролировали ход беременности.