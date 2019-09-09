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Жизнь планеты

74-летняя женщина в Индии родила близнецов

Анастасия Баринова
09 сентября 2019
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Фото: Inside Edition/YouTube
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Фото: Inside Edition/YouTube
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Фото: Caters Clips/YouTube
Отцу детей – 82 года.

Пожилые супруги из индийского штата Андхра-Прадеш впервые стали родителями. На момент радостного события матери, Мангаямме Ярамати, было 74 (по другим данным – 73) года, а отцу, Ситараме Раджарао – 82 года. По их словам, односельчане постоянно издевались над ними за то, что за годы брака у них так и не появились дети, и супруги прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Индийские медики имеют большой опыт проведения ЭКО: к ним часто обращаются 40-50-летние женщины, чьи дети погибли в результате несчастных случаев. Решившись поддержать Мангаямму и Ситараму в их желании продолжить род, доктора разделились на три группы: одни отслеживали общее состояние здоровья будущей матери, другие отвечали за сбалансированность ее питания, третьи контролировали ход беременности.

Оплодотворение было произведено на основе донорской яйцеклетки. Специалисты поясняют, что с годами женские яйцеклетки становятся малочисленными и менее качественными, однако матка «возрастным изменениям не подвержена».

Все девять месяцев прошли без осложнений. Во время родов Мангаямма испытала единственную проблему – с дыханием, но врачи легко это исправили. Две девочки появились на свет при помощи кесарева сечения.

На следующий день Ситарама перенес инсульт и до сих пор находится в больнице, хотя в целом его состояние стабильное. Тем не менее пожилые родители «невероятно счастливы» и уверены, что «все в руках Божьих; мы не имеем над этим власти», и потому не беспокоятся о своих детях, которым, очевидно, придется расти и взрослеть без них.

На данный момент Мангаямма Ярамати – самая старая женщина в мире, которой удалось родить детей. Ранее рекорд принадлежал другой индийской женщине, 72-летней Далджиндер Каур (притом ее возраст официально не подтвержден). Обе они стали матерями при помощи ЭКО, тогда как возрастной рекорд естественного зачатия принадлежит 59-летней британке, родившей в 2007 году здорового мальчика.

Узнайте, как ЭКО применяют для помощи редким видам животных.

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