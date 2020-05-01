8 паразитов, затаившихся в вашей еде



Географическое распространение этого ленточного червя неоднородно. Он встречается как в Северной Америке, так и в Европе, причем в Старом Свете это происходит все чаще. Эхинококки обычно селятся в организмах лис и грызунов, но были зафиксированы случаи обнаружения этих паразитов у домашних собак и даже кошек. Многокамерный эхинококк вызывает у человека альвеолярный эхинококкоз, вызывающий поражение печени, метастазы в мозг и другие органы. Не исключается смертельный исход. Наибольшей опасности подвержены охотники на лис и люди, собирающие грибы и ягоды, которые также могут быть заражены при попадании на них фекалий диких животных.



4. Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii – одноклеточный паразит, способный поселиться в организме практически любого теплокровного животного. Чаще всего в качестве хозяина они выбирают кошек или грызунов. Этот паразит встречается в большинстве стран и является одним из самых распространенных протистов, поражающих человека. Уровень заражения населения в разных странах варьируется от 10 до 80%.