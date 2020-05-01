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Жизнь планеты

8 паразитов, затаившихся в вашей еде

National Geographic Россия
01 мая 2020
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Фото: commons.wikimedia.org
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Фото: skeeze/pixabay.com
Чаще всего беспокоиться о своей еде человек начинает только во время отдыха в какой-нибудь экзотической стране. Но сейчас продукты привозят отовсюду, а значит, возрастает риск столкнуться с паразитами, уплетая любимые блюда.

Многих проблем можно избежать, элементарно соблюдая правила гигиены: например, мыть овощи и фрукты (даже листья салата, на упаковке которых написано, что продукт уже готов к употреблению). Эксперты выделили 24 наиболее вредоносных паразита. Мы же выбрали из них 8 самых опасных.

1. Taenia solium или свиной цепень
Taenia solium, известный как свиной цепень, может достигать 10 метров в длину. Этот паразит находится в числе самых крупных среди всех ленточных червей. В организм человека он попадает вместе с кусками непрожаренного свиного мяса. Свиной цепень поселяется в кишечнике и получает питательные вещества из продуктов, потребляемых человеком.

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commons.wikimedia.org


Наиболее опасным считается попадание в организм яиц паразита, что вызывает цистицеркоз: желудочный сок растворяет оболочку яиц и освобождает зародыши, которые распространяются по органам и тканям. Это может вызывать серьезные проблемы, особенно в центральной нервной системе. Так, например, считается, что цистицеркоз является одной из главных причин эпилепсии у жителей бедных стран.

2. Echinococcus granulosus или цепень эхинококка

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commons.wikimedia.org


Ленточный червь, достигающий лишь 3-7 мм в длину, вызывает заболевание эхинококкоз. Возбудитель - личинка цепня эхинококка - поселяется в организмах охотничьих собак, овец и других сельскохозяйственных животных. Люди часто заражаются при контакте с животным, но яйца могут проникнуть в организм человека и через пищу. Более миллиона случаев эхинококкоза были зафиксированы в тех странах, где сельскохозяйственные животные, в том числе верблюды, тесно общаются с собаками. Яйца этого червя устойчивы даже к минусовой температуре.

3. Echinococcus multilocularis или многокамерный эхинококк

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commons.wikimedia.org Крыса, инфицированная многокамерным эхинококком.


Географическое распространение этого ленточного червя неоднородно. Он встречается как в Северной Америке, так и в Европе, причем в Старом Свете это происходит все чаще. Эхинококки обычно селятся в организмах лис и грызунов, но были зафиксированы случаи обнаружения этих паразитов у домашних собак и даже кошек. Многокамерный эхинококк вызывает у человека альвеолярный эхинококкоз, вызывающий поражение печени, метастазы в мозг и другие органы. Не исключается смертельный исход. Наибольшей опасности подвержены охотники на лис и люди, собирающие грибы и ягоды, которые также могут быть заражены при попадании на них фекалий диких животных.

4. Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii – одноклеточный паразит, способный поселиться в организме практически любого теплокровного животного. Чаще всего в качестве хозяина они выбирают кошек или грызунов. Этот паразит встречается в большинстве стран и является одним из самых распространенных протистов, поражающих человека. Уровень заражения населения в разных странах варьируется от 10 до 80%.

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commons.wikimedia.org


Наибольшую опасность этот паразит представляет для беременных женщин: он может проникать сквозь плаценту и вызывать патологические изменения у эмбриона или даже выкидыш. Поэтому беременным не рекомендуется убирать кошачий туалет.

5. Cryptosporidium spp.
Эти паразитические протисты проникают в организм с загрязненной водой или овощами, вымытыми в такой воде, что вызывает диарею. Поэтому рекомендуется мыть все овощи, даже листья салата, на которых часто пишут, что уже вымыты и готовы к употреблению.

6. Entamoeba histolytica или дизентерийная амеба
Еще один паразитический протист, заражение которым вызывает амебную дизентерию. Это заболевание характеризуется диареей с кровью. Более серьезные проблемы могут возникнуть при распространении паразита в другие органы, вызывая, например, абсцесс печени.

7. Trichinella spiralis

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commons.wikimedia.org


Trichinella spiralis - это вид паразитических круглых червей, вызывающих смертельное заболевание – трихинеллез. Заражение происходит при поедании сырого или непрожаренного свиного мяса или приготовленных из него продуктов, например, копченых сосисок. Вместе с мясом в организм человека попадают личинки, которые вырастают во взрослых особей и производят тысячи новых личинок. Выжить эти паразиты могут только в мышцах, но при этом способны распространяться по всему организму, причиняя ущерб, например, нервной системе или глазам.

8. Opisthorchiidae
Opisthorchiidae - это семейство плоских червей, чаще всего встречающихся в юго-восточной Азии (некоторые виды обитают в Европе и России). Эти паразиты попадают в организм человека вместе с недожаренной или сырой пресноводной рыбой, которая в свою очередь заразилась от улиток. Эти черви селятся в желчных протоках и желчном пузыре, где откладывают яйца, которые попадают вместе с фекалиями в воду и заражают новых улиток. Заморозка и тепловая обработка рыбы защищают от инфекции, посол или копчение - нет.

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