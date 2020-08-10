83-летний житель Кабардино-Балкарии покорил Эльбрус

Восхождение было запланировано на 24 июля, но было перенесено из-за погодных условий.

Рамазан Джаппуев — уроженец и житель поселка Эльбрус, один из первопроходцев, построивших первые туристические и инфраструктурные объекты Приэльбрусья.

«Свой поступок он посвящает памяти товарищей и коллег, вместе с которыми он работал над строительством первых дорог на склонах гор Приэльбрусья», — говорится в сообщении АО «Курорт Эльбрус».

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