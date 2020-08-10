83-летний житель Кабардино-Балкарии покорил Эльбрус
83-летний Рамазан Джаппуев, участник строительства первых объектов на высшей точке Европы — горе Эльбрус, взошел на ее вершину. Об этом 9 августа сообщил Альберт Хаджиев, заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
83-летний россиянин покорил Эльбрус.#Россия pic.twitter.com/GpdriZPnyJ— Алексей Ковалёв 🇷🇺 (@valeriv4nov) August 9, 2020
Восхождение было запланировано на 24 июля, но было перенесено из-за погодных условий.
Рамазан Джаппуев — уроженец и житель поселка Эльбрус, один из первопроходцев, построивших первые туристические и инфраструктурные объекты Приэльбрусья.
«Свой поступок он посвящает памяти товарищей и коллег, вместе с которыми он работал над строительством первых дорог на склонах гор Приэльбрусья», — говорится в сообщении АО «Курорт Эльбрус».
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