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Но есть и хорошие новости!
Жизнь планеты

83-летний житель Кабардино-Балкарии покорил Эльбрус

Михаил Сысоев
10 августа 2020
Лукьянченко Павел Алексеевич
Эльбрус, снятый с плато Бермамыт
Фото: Павел Лукьянченко
Высота вершины составляет 5642 метра над уровнем моря.

83-летний Рамазан Джаппуев, участник строительства первых объектов на высшей точке Европы — горе Эльбрус, взошел на ее вершину. Об этом 9 августа сообщил Альберт Хаджиев, заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Сегодня 83-летний Рамазан Джаппуев взошел на восточную вершину Эльбруса. Его сопровождают сын, наш сотрудник, спасатель 1-го класса Адемей Джаппуев и дочь Саният, она медработник. Все прошло хорошо, они уже спускаются вниз», — Альберт Хаджиев.

Восхождение было запланировано на 24 июля, но было перенесено из-за погодных условий.

Рамазан Джаппуев — уроженец и житель поселка Эльбрус, один из первопроходцев, построивших первые туристические и инфраструктурные объекты Приэльбрусья. 

«Свой поступок он посвящает памяти товарищей и коллег, вместе с которыми он работал над строительством первых дорог на склонах гор Приэльбрусья», — говорится в сообщении АО «Курорт Эльбрус».

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