Обзаведясь полезными связями, Махмуд Карзай оставил сеть афганских ресторанов в США и вернулся домой застолбить за собой участие в строительном буме, стартовавшем после 2001 года. Старший брат тогдашнего президента Афганистана Хамида Карзая, он стал движущей силой «Айно-Мина» – одного из самых успешных в Афганистане частных девелоперских проектов.

«Я всегда рисковал. Был бы у меня миллион, я бы поставил его на кон в Лас-Вегасе», – говорил Махмуд, принимая гостей в своем выдержанном в итальянском стиле офисе в центре комплекса. У двери висел портрет маслом еще одного брата Карзая, Ахмеда Вали. До самой смерти (его убили в 2011-м) Ахмед Вали возглавлял совет провинции Кандагар и был самым важным человеком на юге Афганистана – а еще символом неудачной миссии Соединенных Штатов. Бизнесмен, проводник политики властей (по слухам, состоявший на зарплате у ЦРУ), он, как считалось, использовал свое положение и связи для прикрытия наркотрафика и отмывания денег в грандиозном масштабе.

Взлет Махмуда Карзая тоже был омрачен подозрениями в нечестной игре, особенно скандалом 2010 года в Kabul Bank, тогда крупнейшем частном банке страны, где брат президента был держателем третьего по размеру пакета акций. Слухи о том, что банк вот-вот лопнет, спровоцировали панику, чуть было не вызвавшую его крах. Независимое расследование обнаружило, что из банка было украдено около 900 миллионов долларов (8 процентов тогдашнего ВВП страны). Суд присяжных в США расследовал дело Махмуда Карзая по подозрениям в рэкете и уклонении от уплаты налогов в сделках с недвижимостью в Дубае, но обвинение ему предъявлено не было.

Махмуд отметал эти обвинения, как происки врагов семейства Карзай, однако не мог не признавать: близость к власти ему помогла. Именно в бытность Хамида Карзая президентом губернатор Кандагара выделил его брату земельные участки под «Айно-Мина».

Махмуд рассказывает, что начинал с 50 тысяч долларов собственных сбережений и еще на три миллиона получил ссуду от американского правительственного агентства. «Богатство пришло и досталось немногим, и я один из них, – говорит он без стеснения. – К сожалению, многие афганцы не получили положенной им доли. Мы слишком много внимания уделяли развитию городов, но забыли про сельские районы. А как раз там, в сельских районах, у людей оружие».

В прошлом году президент Ашраф Гани назначил Махмуда Карзая министром городского и сельского развития. Новоявленный министр пообещал сделать жилье более доступным для городского населения: численность горожан быстро растет на фоне мрачных новостей о ситуации с экономикой и безопасностью в сельской местности. Еще недавно Махмуд расширял программу доступного жилья в «Айно-Мина» и готовил новый, более крупный проект с государственным финансированием: охраняемые жилые комплексы в американском стиле неподалеку от Кабула, на площади свыше 5 тысяч гектаров. «Спрос громадный, – в голосе министра слышался предпринимательский азарт. – Если я все продам, я стану очень богатым». При этом он признавал, что не уверен в будущем страны. Махмуд предсказывал, что после ухода США «Талибан» захватит страну силой. Сам он заявлял, что намерен уехать из страны, если начнется гражданская война: «Не хочу, чтобы меня убили».