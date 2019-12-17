Африканскую деревню на 100% обеспечили энергией Солнца

Солнечная энергия может стать одним из главных источников энергии в Африке, однако для этого необходимо установить больше необходимой инфраструктуры. В настоящее время континент использует не более 1% этого потенциала, но есть и исключения. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), 35% потребностей Марокко в электроэнергии уже обеспечены возобновляемыми источниками. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 52%.
В стране уже есть крупнейшая в мире солнечная ферма — комплекс Нур-Уарзазат. Теперь в Марокко появился новый проект, представляющий собой план того, как обеспечить электричеством отдаленные деревни, которые нерентабельно подключать к национальной электросети.
До начала реализации проекта жители деревни Ид Мьяхди (Id Mjahdi) на окраине города Эс-Сувейра (Essaouira) могли позволить себе лишь использование свечей для освещения. Более того, свечи использовались не более часа в сутки для работы и учебы по вечерам. Для отопления и приготовления пищи нужно было сжигать кору деревьев, что пагубно влияло на здоровье. В Ид Мьяхди даже не было собственного источника воды — до нее нужно было идти несколько километров. Этим часто занимались девочки, вынужденные прогуливать школу из-за похода к колодцу.
Для электрификации отдаленных населенных пунктов, реализованной марокканской компанией солнечной энергетики Cleanergy, была построена водонапорная башня в Ид Мьяхди. Затем в деревне были установлены 32 солнечные фотоэлектрические панели, которые вырабатывают 8,32 киловатта электроэнергии для распределения по мини-сети.
The Id Mjahdi village in Morocco uses solar power for all its energy needs. With less than 1% of the continent using solar energy, here’s how more communities can follow the footsteps of Id Mjahdi https://t.co/DdVSRLTXhz— CNN Africa (@CNNAfrica) December 13, 2019
К электростанции подключили 20 домов в деревне, где проживают более 50 человек. В каждом доме были установлены холодильник, водонагреватель, телевизор, духовка и розетки для зарядки устройств.
На этом Cleanergy не остановилась. В деревне были построены общественная баня, детский сад и мастерская, где женщины учатся производству арганового масла. Косметическая компания Petit Olivier, присоединившаяся к проекту, выкупает у жителей деревни все аргановое масло обеспечивая им стабильный доход. Часть средств, вырученных от продажи масла, идет на поддержание солнечной сети, а Cleanergy обучила мужчин и женщин в деревне управлению ей.
Фатима Эль Халифа, презентовавшая новую систему на климатическом саммите COP25 в Мадриде, говорит, что такой проект можно реализовать в любой точке мира. Его стоимость в Ид Мьяхди составила 188 тысяч долларов (11,8 млн рублей).
В настоящее время ведется поиск финансирования для строительства новых «солнечных деревень».
По оценкам Всемирного банка, 840 миллионов человек в мире не имеют доступа к электричеству, и 90% из них проживают в Африке. Как предполагают авторы проекта, их решение может обеспечить электричеством на континенте дополнительно 500 миллионов человек к 2030 году.