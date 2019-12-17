Африканскую деревню на 100% обеспечили энергией Солнца

В стране уже есть крупнейшая в мире солнечная ферма — комплекс Нур-Уарзазат. Теперь в Марокко появился новый проект, представляющий собой план того, как обеспечить электричеством отдаленные деревни, которые нерентабельно подключать к национальной электросети.

До начала реализации проекта жители деревни Ид Мьяхди (Id Mjahdi) на окраине города Эс-Сувейра (Essaouira) могли позволить себе лишь использование свечей для освещения. Более того, свечи использовались не более часа в сутки для работы и учебы по вечерам. Для отопления и приготовления пищи нужно было сжигать кору деревьев, что пагубно влияло на здоровье. В Ид Мьяхди даже не было собственного источника воды — до нее нужно было идти несколько километров. Этим часто занимались девочки, вынужденные прогуливать школу из-за похода к колодцу.

Для электрификации отдаленных населенных пунктов, реализованной марокканской компанией солнечной энергетики Cleanergy, была построена водонапорная башня в Ид Мьяхди. Затем в деревне были установлены 32 солнечные фотоэлектрические панели, которые вырабатывают 8,32 киловатта электроэнергии для распределения по мини-сети.